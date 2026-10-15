Situasi di Split nyaris berujung ricuh pada malam Rabu menuju Kamis. Polisi Kroasia menangkap hampir 60 orang dan mencegah bentrokan yang melibatkan "ratusan" suporter, seperti dilaporkan media Kroasia index.hr.

Pekan lalu, Ajax telah memperingatkan suporternya agar berhati-hati di Split karena pendukung lawan mereka, Hajduk, memiliki reputasi buruk.

Para suporter dari Amsterdam tiba di kota pesisir Kroasia itu pada Rabu. Setibanya di sana, 18 suporter Ajax langsung ditangkap di sebuah teras karena diduga membawa senjata.

Ketegangan pun mencapai puncaknya pada malam Rabu menuju Kamis. Menurut media Kroasia, ratusan orang berkumpul untuk menghadapi kelompok lawan.

Rekaman dari akun Hooligans.cz memperlihatkan sekelompok besar suporter Hajduk berkumpul di Riva, kawasan pejalan kaki di tepi laut kota itu.

Rekaman lain kemudian memperlihatkan beberapa bentrokan kecil, tetapi polisi segera tiba di lokasi untuk turun tangan. Sebanyak 57 orang akhirnya ditangkap, termasuk warga Belanda dan Kroasia.

Pertandingan antara Hajduk Split dan Ajax dimulai Kamis malam pukul 18.45. Ini merupakan laga pertama kedua tim di fase liga Conference League.



