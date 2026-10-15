Situasi di Split nyaris berujung ricuh pada malam Rabu menjelang Kamis. Polisi Kroasia menangkap hampir 60 orang di sana dan mencegah bentrokan antara "ratusan" suporter, menurut media Kroasia index.hr.

Pekan lalu, Ajax telah memperingatkan suporternya agar berhati-hati di Split karena suporter lawan mereka, Hajduk, memiliki reputasi buruk.

Pada Rabu, para suporter dari Amsterdam tiba di kota pesisir Kroasia itu. Tak lama setelah tiba, 18 suporter Ajax ditangkap di sebuah teras karena diduga membawa senjata.

Ketegangan pun mencapai puncaknya pada malam Rabu menjelang Kamis. Menurut media Kroasia, ratusan orang turun ke jalan untuk menghadapi kelompok suporter lawan.

Dalam rekaman dari akun Hooligans.cz, terlihat sekelompok besar suporter Hajduk berkumpul di Riva, kawasan pejalan kaki di kota itu.

Rekaman lain kemudian memperlihatkan beberapa bentrokan kecil, tetapi polisi segera tiba untuk turun tangan. Sebanyak 57 orang akhirnya ditangkap, terdiri dari warga Belanda dan Kroasia.

Pertandingan antara Hajduk Split dan Ajax dimulai pada Kamis malam pukul 18.45. Ini merupakan laga pertama kedua tim pada fase liga Conference League.



