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Krisis Manchester United mencapai titik terendah baru pada Minggu ketika polisi harus turun tangan di kompleks latihan klub di Carrington. Setelah kekalahan memalukan di kandang yang membuat tim terpukul, sekelompok suporter yang kecewa menyampaikan langsung rasa frustrasi mereka di gerbang fasilitas tersebut.

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Unjuk rasa pecah di gerbang Carrington

Performa buruk Manchester United akhirnya memicu konfrontasi langsung di kompleks latihan klub. Petugas keamanan di Carrington terpaksa meminta bantuan pada Minggu sore ketika sekelompok suporter berkumpul untuk memprotes arah klub saat ini.

Unjuk rasa itu terjadi setelah akhir pekan yang menyakitkan bagi para pendukung setia Old Trafford, sementara tim terus kesulitan menemukan identitas dan meraih hasil di bawah kepemimpinan saat ini. Kepolisian Greater Manchester mengonfirmasi bahwa petugas mendatangi lokasi untuk membantu keamanan setelah menerima laporan tentang unjuk rasa kecil di tempat latihan yang berada di kawasan pedesaan di barat daya pusat kota.

Meski skuad tim utama tidak berada di fasilitas tersebut saat kejadian, suasana tetap tegang ketika kelompok itu menyuarakan perasaan mereka. Menurut laporan, sedikitnya lima kendaraan polisi terlihat di luar gerbang tempat latihan saat pihak berwenang berupaya menjaga ketertiban.

Polisi pantau situasi setelah kekalahan telak dari Brentford

Pemicu keresahan akhir pekan ini adalah penampilan mengejutkan di lapangan. Manchester United kalah 4-0 dari Brentford dalam laga kandang pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih, hasil yang membuat tim terpuruk di peringkat ke-19 klasemen Liga Primer.

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Kekalahan telak di Old Trafford itu telah memupus optimisme awal terhadap kepemimpinan baru dan meningkatkan sorotan terhadap komitmen skuad. Menyusul dampak dari pertandingan tersebut, juru bicara Kepolisian Greater Manchester menyatakan bahwa unjuk rasa itu "berlangsung damai dan massa membubarkan diri tanpa insiden maupun penangkapan," seperti dilaporkan BBC News.

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Pihak berwenang tetap bersiaga untuk menjaga keamanan lokasi dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara Kepolisian Greater Manchester itu menambahkan: "Petugas dari distrik Trafford akan terus menjalin koordinasi erat dengan petugas keamanan di sekitar kawasan itu selama 24 jam ke depan untuk melindungi lokasi tersebut sekaligus hak masyarakat untuk berunjuk rasa secara damai."

Tekanan meningkat menjelang lawatan ke Newcastle

Meski unjuk rasa tetap berlangsung di luar gerbang dan tidak ada seorang pun yang berhasil memasuki kompleks, pesan kepada jajaran pimpinan klub sangat jelas. Seorang saksi mata menyebut kelompok kecil pengunjuk rasa itu, beberapa di antaranya mengenakan masker, tiba sekitar pukul 13.15 ketika pertandingan tim kelompok usia masih berlangsung di kompleks tersebut.

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Unjuk rasa itu berlangsung singkat dan massa membubarkan diri pada pukul 14.30, tetapi kekalahan dari Brentford masih membayangi Carrington. Pochettino kini menghadapi tugas berat untuk membangkitkan semangat para pemainnya sebelum laga Liga Primer berikutnya, yakni lawatan sulit ke markas Newcastle United pada Rabu.

Pertandingan mendatang di St James' Park kini menjadi semakin penting karena United sangat membutuhkan kemenangan untuk keluar dari tiga posisi terbawah. Para suporter sudah lama lantang menyuarakan penentangan terhadap kepemimpinan klub, tetapi membawa rasa frustrasi itu ke gerbang tempat latihan menandai perubahan nyata dalam situasi ini.