Polisi dalam jumlah besar mendatangi hotel lawan AZ asal Israel setelah seruan di media sosial

Aktivis pro-Palestina ingin klub Israel Hapoel Be’er Sheva diusir dari Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, demikian dilaporkan De Telegraaf. Pada Kamis, seruan untuk menekan pihak hotel beredar di media sosial menyusul keberadaan klub sepak bola Israel itu, yang akan menghadapi AZ di AFAS Stadion.

Para pemain dan rombongan mereka menginap di IJmuiden untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan di AFAS Stadion, Alkmaar. Sejumlah organisasi pro-Palestina, termasuk Gooi 4 Gaza dan Week 4 Palestine, menyerukan boikot terhadap klub Israel tersebut melalui Instagram.

Organisasi-organisasi itu menyampaikan seruan mereka langsung kepada pihak hotel dan Wali Kota Velsen Frank Dales. Nomor telepon dan alamat surel dibagikan di Instagram agar orang-orang dapat menghubungi mereka dan menyampaikan ketidakpuasan. "Telepon mereka dan tuntut boikot," bunyi seruan tersebut.

Para aktivis juga menggunakan kata-kata keras untuk menyebut Hapoel Be’er Sheva. Organisasi-organisasi itu menggambarkan klub sepak bola Israel tersebut sebagai "tim Zionis", bahkan menyebut para pemainnya "pembunuh anak-anak".

Pada Kamis pagi, terlihat kehadiran polisi dalam jumlah yang mencolok di sekitar Leonardo Hotel. Menurut De Telegraaf, pada suatu waktu terdapat enam mobil polisi di area parkir dekat Zuidpier, IJmuiden aan Zee.

Langkah-langkah pengamanan juga terlihat di dalam hotel, dengan dua polisi berada di lobi. Seorang juru bicara Wali Kota Frank Dales mengatakan kepada De Telegraaf bahwa kedua polisi itu berada di sana "bukan atas perintahnya".

Pihak hotel sendiri bungkam mengenai keberadaan dan pengamanan delegasi Israel. Seorang petugas resepsionis tidak bersedia memberikan keterangan kepada De Telegraaf tentang para tamu yang menginap di hotel menjelang pertandingan melawan AZ.

Langkah-langkah pengamanan juga diambil di Alkmaar sehubungan dengan kedatangan Hapoel Be’er Sheva. Pemerintah kota memberlakukan larangan hadir bagi suporter sepak bola Israel menyusul kerusuhan seputar pertandingan Ajax melawan Maccabi Tel Aviv pada November 2024. Peristiwa itu kembali menjadi pertimbangan dalam langkah-langkah pengamanan pertandingan klub Israel di Belanda.







