Kepolisian Mossos d'Esquadra, kepolisian wilayah Catalonia, berhasil mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas insiden penyerangan terhadap bintang Real Madrid, Eduardo Camavinga, selama laga El Clasico terakhir di Stadion Camp Nou.

Hasil penyelidikan, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", mengungkap bahwa suporter yang dituduh melemparkan benda asing dan berupaya menyerang Camavinga serta sejumlah pemain Real Madrid saat mereka merayakan gol kedua tim mereka pada Minggu lalu, dalam momen yang memicu kemarahan luas dan menyebabkan permainan terhenti sejenak.

Tindakan resmi dan sanksi finansial

Menurut yang ditegaskan sumber keamanan kepada surat kabar tersebut, kepolisian Catalonia telah mengajukan pengaduan resmi terhadap tertuduh berdasarkan Undang-Undang Olahraga Spanyol, dan manajemen klub Barcelona telah diberitahu secara resmi tentang insiden tersebut.

Suporter yang terlibat menghadapi sanksi administratif berat berupa denda finansial yang bisa mencapai 60 ribu euro, ditambah hukuman larangan memasuki seluruh stadion olahraga di Spanyol untuk jangka waktu antara enam bulan hingga dua tahun.

Undang-Undang Olahraga menyatakan bahwa jika pelanggaran dikategorikan "serius", dendanya berkisar antara 3 ribu hingga 60 ribu euro, sedangkan jika dikategorikan "sangat serius" maka denda melonjak menjadi antara 60.001 hingga 650 ribu euro dengan larangan hingga 5 tahun. Karena tidak ada pemain yang mengalami cedera, maka insiden ini kemungkinan besar akan dikategorikan sebagai pelanggaran serius.

"LaLiga" turun tangan dan Barcelona bekerja sama

Dari sisi olahraga, kasus ini tidak berhenti di kepolisian, karena Liga Spanyol "LaLiga" telah melaporkan insiden tersebut kepada Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol RFEF, yang langsung memutuskan membuka penyelidikan resmi atas insiden itu, yang dapat membuat klub Barcelona sendiri menghadapi sanksi disiplin.

Sebaliknya, perangkat keamanan khusus klub Barcelona menunjukkan kerja sama penuh dan efektif dengan kepolisian, yang berkontribusi secara menentukan dalam mengidentifikasi tertuduh, yang ternyata merupakan anggota salah satu kelompok suporter yang berada di tribun "Grada 1957" yang terkenal.

Klub Catalan itu menegaskan bahwa mereka akan menyerahkan berkas suporter tersebut kepada Komite Disiplin internal klub untuk mengambil tindakan disipliner yang diperlukan terhadapnya, yang bisa mencapai pencabutan keanggotaannya dan melarangnya secara permanen memasuki Stadion Camp Nou, sebagai pesan jelas bahwa klub tidak akan bertoleransi terhadap perilaku apa pun yang mencoreng citranya.