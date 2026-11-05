Polisi bersenjata dipanggil! Bintang Newcastle Amar Dedic dimintai keterangan setelah terlihat membawa busur dan anak panah di kawasan pedesaan

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Bek Newcastle United Amar Dedic menjadi pusat perhatian dalam insiden besar yang melibatkan polisi setelah terlihat membawa busur dan anak panah di wilayah pedesaan Northumberland. Kejadian tak biasa itu memicu respons darurat berskala besar ketika pihak berwenang bertindak untuk memastikan keselamatan masyarakat di daerah tersebut.

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Polisi kerahkan kekuatan besar di Northumberland

Dedic menjadi sasaran operasi besar kepolisian pada Rabu sore setelah muncul laporan tentang seorang pria yang membawa senjata di kawasan pedesaan Northumberland. Unit polisi bersenjata termasuk di antara petugas yang dikerahkan dengan sedikitnya enam kendaraan polisi ke sebuah waduk dekat Military Road di kawasan Harlow Hill setelah seorang warga melapor.

Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina berusia 24 tahun itu dilaporkan sedang bersama seorang teman ketika keduanya terlihat membawa busur dan anak panah. Dalam perkembangan yang tak biasa, Dedic bertemu sejumlah wajah yang dikenalnya saat polisi turun tangan. Menurut laporan Daily Mail, kiper Newcastle saat ini Mark Gillespie dan mantan bek Newcastle Paul Dummett kebetulan berada di sekitar lokasi dan berhenti untuk menawarkan bantuan ketika peristiwa itu berlangsung.

Pernyataan resmi polisi mengenai insiden tersebut

Setelah pemeriksaan, Kepolisian Northumbria mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan ancaman terhadap masyarakat. Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina itu serta rekannya pun diperbolehkan pergi setelah dimintai keterangan, meski perlengkapan panahnya disita. Kendati perlengkapan tersebut disita, pihak berwenang menyatakan tidak meyakini bahwa keduanya memiliki niat jahat saat membawa busur dan anak panah di tempat umum.

Seorang juru bicara Kepolisian Northumbria menjelaskan rincian laporan tersebut: "Tak lama setelah pukul 13.55 pada Rabu, kami menerima laporan tentang dua pria yang membawa busur dan anak panah saat berjalan di sepanjang jalur dekat waduk di Military Road, kawasan Harlow Hill. Petugas mendatangi lokasi, kemudian menghentikan sebuah kendaraan di kawasan Darras Hall dan menyita busur serta anak panah."

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Penyelidikan terkait kegiatan berjalan di pedesaan berlanjut

Pihak berwenang menegaskan bahwa meskipun perlengkapan itu telah disita, penyelidikan belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan hukum Britania Raya yang berlaku saat ini, berburu dengan busur dan anak panah dilarang keras. Hal ini menambah kerumitan terkait penggunaan perlengkapan tersebut untuk rekreasi di kawasan pedesaan yang memiliki satwa liar.

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Juru bicara kepolisian itu menambahkan: "Pada tahap ini, kami memahami bahwa perlengkapan tersebut digunakan untuk rekreasi dan tidak ada ancaman terhadap masyarakat. Penyelidikan masih berlangsung."

Newcastle diperkirakan tidak akan menjatuhkan sanksi disiplin

Dedic tiba di St James' Park pada musim panas ini melalui transfer senilai £29,5 juta dari Benfica dan kembali bekerja sama dengan Matthias Jaissle, mantan manajernya di Red Bull Salzburg. Bek kanan asal Bosnia itu menjalani debutnya bersama Newcastle dalam hasil imbang 2-2 melawan Liverpool pada laga pembuka musim Liga Primer Inggris. Ia kemudian mencatatkan dua assist dalam kemenangan 3-2 atas West Brom di Piala Carabao dan menjadi pemain yang rutin tampil sebagai starter.

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Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina itu, yang mencatatkan 31 penampilan dan satu gol untuk negaranya, tampil sebagai starter dalam kekalahan 1-0 dari Everton akhir pekan lalu. Newcastle dipahami tidak akan menjatuhkan sanksi disiplin internal kepadanya menyusul insiden tersebut.