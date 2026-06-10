Polis Asuransi Piala Dunia... Cek Bulanan yang Mengungkap Aliansi Mencurigakan antara Infantino dan Trump

Beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, sebuah laporan investigasi mendalam diterbitkan mengenai hubungan-hubungan yang mencurigakan di dunia sepak bola, yang menegaskan bahwa kekuatan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak hanya diukur dari gol dan stadion, melainkan juga dari cek sewa bulanan yang dibayarkan kepada perusahaan milik keluarga Trump.. Ini adalah hubungan paling kontroversial di balik layar olahraga dunia: Presiden FIFA yang seharusnya netral, dan Presiden AS yang menganggap pujian sebagai mata uang politik.

Menurut laporan surat kabar "The New York Times" Amerika, FIFA menyewa sebuah kantor di Menara Trump di New York sepanjang tahun lalu, yang tetap hampir kosong sepanjang waktu, sementara uang sewa langsung masuk ke perusahaan keluarga Donald Trump.

Surat kabar tersebut mengutip sumber di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bahwa tempat tersebut sebagian besar tidak digunakan, namun pembayaran sewa bukanlah keputusan administratif, melainkan keputusan pribadi dari Presiden FIFA Gianni Infantino.

Infantino, menurut surat kabar tersebut, menjadikan mendekati Trump sebagai prioritas utama, di mana ia memujinya dan memberinya penghargaan serta medali, mengunjunginya berulang kali di resor pribadinya, serta di Klub Golf Trump National Doral, bahkan menghadiri pemutaran perdana film dokumenter tentang Melania Trump, dan mendukungnya secara terbuka saat popularitasnya menurun dalam jajak pendapat.

Orang-orang dekat presiden FIFA mengatakan bahwa semua itu telah diperhitungkan dengan cermat; Trump mampu menggagalkan turnamen dengan berbagai cara, mulai dari masalah visa hingga penegakan hukum imigrasi di sekitar stadion, dan Infantino berurusan dengan seorang presiden yang "merespons pujian dan hadiah".

Para mantan pejabat di Washington menjelaskan kepada surat kabar tersebut bahwa Infantino gagal memenangkan hati pemerintahan Biden, tetapi ia menemukan telinga yang terbuka pada Trump, yang secara terbuka menyebutnya sebagai "raja sepak bola". Ironisnya, para pejabat sepak bola sepuluh tahun lalu takut bepergian ke Amerika karena khawatir ditangkap, namun kini Infantino menjadi tamu tetap di Ruang Oval.

Yang lebih mengkhawatirkan, menurut The New York Times, gaya Trump mulai merembes ke dalam FIFA; di mana organisasi sepak bola internasional tersebut sedang mempertimbangkan kesepakatan hotel untuk melisensikan namanya secara komersial, persis seperti yang dilakukan keluarga Trump selama puluhan tahun, sementara Infantino menunjukkan minat untuk meluncurkan mata uang kripto khusus FIFA, mirip dengan proyek-proyek digital Trump.