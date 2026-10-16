Tebas melalui platform media sosial X menuding saluran televisi milik Real Madrid, Real Madrid TV, beserta orang-orang di baliknya menggunakan metode dari era Nazi.





"Jajaran pimpinan Real Madrid mengarahkan sekelompok penjaga gerbang informasi, dan Real Madrid TV adalah wakil utama mereka. Cara kerja mereka selalu sama: Mereka memilih kejadian dalam pertandingan yang menarik bagi mereka, terus mengulang kesalahan, menebar ketidakpercayaan, dan menciptakan sosok musuh. Metode ini mengingatkan pada mekanisme propaganda yang digunakan Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi: pengulangan sistematis, pembentukan citra musuh, dan penundukan fakta demi narasi," tulis Tebas menanggapi sikap Real Madrid setelah pengumuman skorsing empat pertandingan terhadap Vinicius Junior.

Pemain asal Brasil itu kembali kehilangan kendali dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal akhir pekan lalu. Ia menarik rambut pemain lawan sebelum golnya yang dianulir, dan akibatnya diganjar kartu merah. Setelah itu, ia menyerang wasit Isidro Diaz dan harus dibawa menjauh oleh Antonio Rüdiger. Ia juga diduga mendorong seorang pegawai LaLiga saat menuju ruang ganti. Vinicius Jr. kemudian dijatuhi skorsing dua pertandingan atas tindakan kasarnya dan dua pertandingan lagi atas perilakunya setelah menerima kartu merah.

Sehari kemudian, pemain Brasil itu sekali lagi menggambarkan dirinya sebagai korban. Di Instagram, ia mengunggah montase foto berisi delapan adegan dari berbagai pertandingan yang, menurutnya, seharusnya membuat para pemain lawan mendapat kartu kuning atau kartu merah. "Dan yang mendapat kartu kuning dan merah selalu Vinicius. Memalukan," keluhnya dengan nada menentang.

Jose Mourinho kembali mencium konspirasi terhadap Real Madrid dan Vinicius Junior

Pelatih Jose Mourinho juga kembali mencium adanya konspirasi terhadap Real karena liga mengumumkan sanksi untuk Vinicius tepat sebelum pertandingan Liga Champions melawan AS Roma. "Bolehkah saya bertanya kepada Anda?" kata Jose Mourinho kepada seorang reporter dalam konferensi pers setelah timnya sukses membalikkan keadaan di Olimpico. "Apakah normal jika seorang pemain mengetahui dua jam sebelum pertandingan bahwa ia diskors selama empat pertandingan? Anda tidak perlu menjawab. Apakah itu normal? Tidak bisakah mereka baru mengumumkannya sekarang atau besok pagi? Haruskah mereka melakukannya tepat saat kami sedang dalam perjalanan ke stadion?"

Setelah itu, Mourinho berbicara lebih tegas, bahkan dengan nada keras: "Hal-hal seperti ini dilakukan tanpa rasa malu. [...] Anda ingin membunuh seorang pemain dua jam sebelum pertandingan. Menurut saya itu tidak normal. Namun, saat ini hal itu tampak normal bagi saya, karena sekarang semuanya sudah terbongkar."

Mourinho sebelumnya sudah membawa gambar-gambar yang dicetak ke konferensi pers setelah kekalahan 1-2 dalam derbi melawan Atletico pada pertengahan September dan mengklaim bahwa Atletico seharusnya mendapat dua kartu merah dalam kejadian-kejadian tersebut. Tebas kemudian menanggapi laporan media yang menyebut adanya "konspirasi" terhadap Real dengan mengatakan bahwa seseorang harus "hidup di galaksi lain" untuk memercayainya: "Lebih mudah menunjuk pada konspirasi daripada menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan."

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Mengapa Real Madrid terus berselisih dengan bos LaLiga Tebas?

Klub tersebut juga telah menanggapi pernyataan itu dan menyebut ucapan Tebas "tidak dapat diterima". Setelah Tebas membandingkan media Real Madrid dengan metode Goebbels, perselisihan mereka semakin memanas. Dalam pernyataan resmi, klub kini menuntut kepala liga itu mundur.

"Real Madrid menganggap sama sekali tidak dapat ditoleransi dan sangat serius bahwa seseorang yang memegang dua jabatan dengan tanggung jawab terbesar dalam sepakbola Spanyol menggunakan perbandingan dengan metode propaganda rezim Nazi untuk mendiskreditkan klub kami, jajaran pimpinannya, dan saluran televisinya. Penjelasan bahwa ia tidak merujuk pada ideologi Nazi tidak mengubah sifat pernyataannya yang sangat menghina, tercela secara moral, dan tidak pantas secara kelembagaan," demikian bunyi pernyataan tersebut. "Karena itu, Real Madrid menuntut agar ia segera mundur dari jabatan presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol."

Tebas menanggapi serangan itu dengan tenang. "Dalam 13 tahun, saya sudah tidak dapat menghitung lagi berapa kali jajaran pimpinan Real Madrid menuntut pengunduran diri saya," tulisnya di X. Jabatannya menuntut "independensi", bukan "diam menghadapi serangan Real Madrid TV yang terus-menerus, berlebihan, dan menghina".

Selain kembali menyoroti pernyataan Tebas, Real juga sekali lagi mengangkat kasus Negreira dan menuduh bos LaLiga itu tidak bertindak dalam perkara tersebut. Karena itulah Real Madrid telah menghubungi UEFA.

AI - Gemini

Apa inti "kasus Negreira" antara Real Madrid dan FC Barcelona?

Sebagai latar belakang, inti kasus Negreira adalah pembayaran hingga tujuh juta euro yang dilakukan FC Barcelona selama bertahun-tahun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden komite wasit Spanyol. Otoritas peradilan Spanyol menyelidiki apakah pembayaran itu dimaksudkan untuk memengaruhi jalannya kompetisi. Barcelona membantah melakukan pelanggaran.

Terkait perwasitan Spanyol, perselisihan dengan LaLiga sudah memuncak sepenuhnya tahun lalu. Dalam surat protes keras sepanjang empat halaman kepada federasi sepakbola Spanyol pada awal Februari, Real berbicara tentang "distorsi kompetisi", "manipulasi", "penipuan", dan sistem yang korup "secara sistematis dari dalam" serta harus direformasi secara menyeluruh.

Menanggapi surat protes itu, Tebas menuding Real Madrid memiliki "mentalitas korban": "Sekarang mereka benar-benar kehilangan akal. Tujuannya adalah mendiskreditkan LaLiga." LaLiga bahkan melaporkan klub asal ibu kota Spanyol tersebut kepada pihak berwenang.

Terlepas dari perbandingan yang memang tidak pantas itu, di tengah kembali memanasnya perselisihan antara Tebas dan Real, Real Madrid TV telah memberi alasan bagi pihak lain untuk mengkritiknya dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah "sikap" redaksionalnya memang menuai kritik tajam, dan bukan tanpa alasan.

Salah satu yang teringat adalah perlakuan tercela terhadap wasit Ricardo De Burgos Bengoetxea menjelang final piala melawan Barca pada April tahun lalu. Melalui Real Madrid TV, Real Madrid menerbitkan video tentang De Burgos Bengoetxea yang menyoroti sejumlah keputusan kontroversial sang wasit di masa lalu yang merugikan Real. Saluran televisi milik klub itu juga mempersoalkan persentase kemenangan Real dalam pertandingan yang dipimpin De Burgos Bengoetxea dan menghitung bahwa persentase kemenangan Barca jauh lebih tinggi. Real Madrid juga mempertanyakan kelayakannya memimpin pertandingan besar.

De Burgos Bengoetxea menangis dalam konferensi pers sebelum final dan menceritakan bahwa putranya mengalami gangguan di sekolah akibat pemberitaan tersebut.



