Poin rahasia yang memicu krisis... Bagaimana kontrak Consisao membuat manajemen Federasi terjerat?

Sergio Conceição, mantan pelatih tim Al-Ittihad asal Portugal, terlibat dalam sengketa hukum dengan manajemen klub terkait hak-hak finansial yang timbul akibat keputusan pemutusan kontraknya.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, Conceição menuntut manajemen Al-Ittihad untuk membayar seluruh sisa nilai kontrak yang berlaku selama dua musim, setelah keputusan pemecatannya pada awal Juni ini.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa kontrak pelatih asal Portugal tersebut memuat klausul denda sebesar sekitar gaji empat bulan jika kontrak diputus selama musim pertama, serta klausul yang memberikan hak kepada Al-Ittihad untuk mengakhiri hubungan kontrak tanpa kewajiban finansial tambahan jika pelatih gagal membawa tim ke salah satu dari tiga peringkat teratas selama musim kedua dan ketiga.

Penafsiran yang Berbeda Terhadap Klausul Kontrak

Di sisi lain, Conceição dan agennya yang terkenal, Jorge Mendes, berpegang pada interpretasi yang berbeda terhadap kontrak tersebut, karena mereka berpendapat bahwa terdapat klausul yang memberikan hak kepada pelatih asal Portugal itu untuk menerima seluruh hak finansialnya atas sisa masa kontrak, yang berpotensi memicu sengketa hukum antara kedua belah pihak dalam waktu dekat.

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Federasi telah mengumumkan pada 1 Juni lalu pemutusan kontrak Consesao, menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa keputusan tersebut diambil setelah tinjauan menyeluruh terhadap perjalanan tim dan evaluasi periode sebelumnya sesuai dengan tujuan klub serta aspirasi masa depannya.

Pengalaman singkat dan hasil yang naik-turun

Manajemen Al-Ittihad telah mengontrak Consesao pada Oktober lalu dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, menggantikan pelatih asal Prancis Laurent Blanc yang mengundurkan diri dari jabatannya meskipun telah membawa tim meraih gelar ganda Liga Roshen Saudi dan Piala Raja pada musim 2024-2025.

Selama masa kepelatihannya, pelatih asal Portugal ini memimpin Al-Ittihad dalam 41 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan catatan 21 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 13 kekalahan.

Di kancah domestik, Al-Ittihad finis di peringkat kelima Liga Roshen Saudi, tersingkir dari Piala Raja pada babak semifinal, serta tersingkir dari Liga Champions Asia pada babak perempat final. Hasil-hasil tersebut mempercepat berakhirnya masa jabatannya bersama klub asal Jeddah tersebut.