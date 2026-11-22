Pochettino memilih bintang Brasil Matheus Cunha untuk memimpin lini serang Man United, dengan trio Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, dan Patrick Dorgu di belakangnya.
Duet Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez bermain sebagai bek tengah, sementara Youri Tielemans memimpin lini tengah Manchester United.
Ini merupakan laga pertama Pochettino, mantan pelatih kepala timnas Amerika Serikat, sebagai pelatih Manchester United, setelah Michael Carrick dipecat pada jeda internasional lalu.
Manchester United kini menempati peringkat ke-19 alias kedua dari bawah di klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 8 poin, menyusul rentetan hasil buruk yang berujung pada pemecatan Carrick. Tim tersebut baru meraih satu kemenangan sejak awal kompetisi.
Berikut susunan lengkap pemain Manchester United:
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Penjaga gawang: Lammens.
Lini belakang: Yoro, De Ligt, Martinez, Shaw.
Lini tengah: Mainoo, Tielemans, Bruno Fernandes.
Lini depan: Dorgu, Cunha, Mbeumo.
Di kubu seberang, susunan pemain Liverpool di bawah arahan pelatih asal Spanyol Andoni Iraola tidak menghadirkan kejutan berarti, selain dicoretnya pemain Belanda Cody Gakpo dan diturunkannya pemain muda Rio Ngumoha.
Pelatih Liverpool memilih Alexander Isak untuk memimpin lini serang The Reds, dengan trio Florian Wirtz, Bradley Barcola, dan Ngumoha di belakangnya.
Liverpool saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 18 poin.
Berikut susunan pemain Liverpool:
Penjaga gawang: Alisson.
Lini belakang: Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez.
Lini tengah: Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz.
Lini depan: Barcola, Ngumoha, Isak.