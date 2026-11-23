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Manchester United mulai bergerak untuk menjajaki kemungkinan merekrut penyerang asal Inggris milik Al Ahli Saudi, Ivan Toney, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Langkah ini diambil karena klub ingin memperkuat lini depan, sementara sang pemain juga berminat kembali ke Liga Primer Inggris.

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Situs "TEAMManchester United mulai bergerak untuk menjajaki kemungkinan merekrut penyerang asal Inggris milik Al Ahli Saudi, Ivan Toney, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Langkah ini diambil karena klub ingin memperkuat lini depan, sementara sang pemain juga berminat kembali ke Liga Primer Inggris.talk" asal Inggris, dalam laporan eksklusifnya, mengungkapkan bahwa para perantara mulai bergerak di balik layar untuk menjajaki peluang kepindahan Toney ke Liga Primer Inggris dengan menghubungi sejumlah klub peminat, termasuk Manchester United, yang sudah menerima pertanyaan terkait kemungkinan merekrut penyerang berusia 30 tahun tersebut.

Pihak-pihak terkait tengah mempertimbangkan kemungkinan menuntaskan transfer ini dengan skema peminjaman disertai opsi pembelian. Pasalnya, Toney sangat ingin meninggalkan Liga Saudi dan kembali berkiprah di Eropa, meski masih terikat kontrak dengan Al Ahli selama 18 bulan lagi.

Meski hingga kini belum ada negosiasi resmi, sumber yang mengetahui situasi tersebut menilai kesepakatan dengan klub Saudi itu tetap mungkin tercapai.

Toney tampil tajam bersama Al Ahli musim ini dengan mencetak 16 gol dalam 15 laga yang ia jalani sebagai starter. Catatan itu terus menegaskan kemampuan menyerangnya, meski ia dicoret dari skuad terakhir timnas Inggris untuk UEFA Nations League.

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Manchester United menjadikan perekrutan penyerang murni baru sebagai salah satu prioritas sebelum Januari, atas permintaan Mauricio Pochettino, pelatih baru tim, yang ingin menambah opsi di lini serang sebagai persiapan menghadapi paruh kedua musim.

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Petinggi klub memandang Toney sebagai penyerang yang punya pengalaman besar di Liga Primer Inggris dan mampu memberi kontribusi tanpa membutuhkan masa adaptasi yang panjang.

Yang menarik dari perkembangan transfer ini, Toney sendiri lebih memilih pindah ke Manchester United, menurut informasi situs asal Inggris tersebut. Namun, Setan Merah tidak akan menjadi satu-satunya klub yang memburu jasanya, setelah tiga klub asal London, yakni Arsenal, Chelsea, dan Tottenham, ikut menaruh minat dan memantau situasi sang penyerang menjelang bursa transfer musim dingin.

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Persaingan di antara klub-klub Inggris menjadi tantangan bagi Manchester United, terutama karena lebih dari satu tim ingin memperkuat lini serang pada periode mendatang. Di sisi lain, Toney berharap kembali ke Liga Primer Inggris dapat membuka peluang baginya untuk kembali masuk hitungan timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel dan bersaing demi tampil di Euro 2028.