Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Manchester United, Mauricio Pochettino, meluapkan kemarahannya usai timnya kalah 4-0 dari Liverpool di Anfield, Minggu malam. Ia kecewa dengan situasi yang terjadi dalam pertandingan, setelah timnya terpaksa bermain dengan sepuluh orang di sebagian besar laga akibat kartu merah yang diterima Leny Yoro pada menit-menit awal.

Iklan

Pochettino mengambil alih kursi pelatih Manchester United selama jeda internasional terakhir, menggantikan Michael Carrick, dan laga kontra Liverpool menjadi pertandingan perdananya bersama klub tersebut.

Kepada Sky Sports, Pochettino mengatakan bahwa ia tidak berharap mengawali kiprahnya di Liga Primer Inggris dengan cara seperti ini. Menurutnya, pertandingan berubah total setelah baru berjalan enam menit, dan hal itu sangat memengaruhi perhitungan serta peluang timnya untuk bersaing.

Ia menambahkan, seperti dilansir BBC: "Ini sangat menyakitkan, saya sangat kecewa. Sulit dipercaya saya harus memulai perjalanan saya di Liga Primer dalam situasi seperti ini. Satu-satunya masalah adalah pertandingan berubah total setelah enam menit. Sekarang kami bisa berbicara dan menjelaskan semuanya, tetapi kerusakan sudah terjadi."

Pelatih Manchester United itu menegaskan bahwa para pemain sangat terpukul oleh apa yang terjadi dalam pertandingan . Ia mengaku telah meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi, meski ia yakin timnya mengalami situasi yang tidak adil di awal laga.

Iklan Iklan

Ia melanjutkan: "Ini sangat menyakitkan. Para pemain merasakan sakitnya situasi seperti ini. Saya katakan kepada mereka bahwa mereka harus tetap tenang, dan bahwa yang terjadi adalah situasi yang sama sekali tidak adil."

Topik Terkait

Meski memprotes keputusan wasit, Pochettino menekankan bahwa timnya harus bertanggung jawab dan para pemain perlu memperbaiki pengambilan keputusan di lapangan. Ia menegaskan bahwa performa tim membutuhkan evaluasi menyeluruh, terlepas dari kontroversi keputusan wasit.

Ia menjelaskan: "Kami juga harus menerima bahwa kami perlu lebih fokus, mengambil keputusan yang lebih baik di lapangan, dan menjadi jauh lebih baik. Kami harus mengkritik diri sendiri, dan pada saat yang sama, kami harus membahas beberapa situasi dalam pertandingan yang tidak membuat kami puas."

Iklan

Pochettino kemudian membahas insiden kartu merah Leny Yoro pada menit kedelapan: "Bola mengarah ke kiper. Saya rasa dalam situasi itu, jika Anda meninjau VAR, Anda akan melihat, seperti yang kita lihat sekarang di kamera, bahwa Leny Yoro sama sekali tidak berniat menjatuhkan Alexander Isak."

Ia menambahkan: "Sang penyerang melihat bola mengarah ke kiper, sehingga ia sedikit memperlambat larinya lalu terjatuh." Pernyataan itu menunjukkan keberatannya atas keputusan yang menganggap insiden tersebut sebagai upaya menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas sehingga layak diganjar kartu merah.

Iklan

Pochettino juga merujuk pada insiden lain di menit-menit awal pertandingan. Ia meminta agar keputusan wasit terkait duel antara Jeremy Jacquet dan Bryan Mbeumo ditinjau ulang, karena menurutnya kedua insiden itu mirip dan Manchester United seharusnya bisa mendapatkan penalti.

Ia berkata: "Namun, jika kita melihat menit keenam, khususnya insiden Jacquet terhadap Mbeumo, keduanya mirip, bukan? Jika membandingkan tindakannya, bukankah itu penalti?"

Iklan

Sang pelatih mengakui bahwa jika Manchester United mencetak gol di awal pertandingan, jalannya laga dan penilaian akhir atas performanya bisa saja berbeda. Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab dan terus bekerja bersama tim, meski menghadapi situasi yang sulit.

Ia menambahkan: "Jika kami mencetak gol setelah enam menit, kami tentu akan berbicara dengan cara berbeda. Namun, terkadang ini adalah salah satu hal yang harus kami pertanggungjawabkan, dan saya di sini untuk bertanggung jawab dan terus menekan."

Iklan

Pochettino menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia menghormati keputusan wasit, tetapi di saat yang sama ia berhak membela timnya dan menyampaikan keberatannya. Ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa Yoro tidak layak dikartu merah.

Ia berkata: "Saya tidak akan mengubah apa yang terjadi, dan rasa hormat sangatlah penting. Pada saat yang sama, saya harus membela tim saya dan menyampaikan pendapat saya. Saya merasa tindakan itu jelas bagi semua orang di dunia sepak bola, dan tidak layak diganjar kartu merah."