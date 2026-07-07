Pochettino soal kasus Balugun: Undang-undang mengizinkannya... lalu mengapa harus ada penghinaan?

Pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, mengakhiri kontroversi sengit yang mewarnai pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia, setelah timnya tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan skor telak 4-1.

Pochettino dengan gigih membela keputusannya untuk menurunkan penyerang Fularin Balugun, sambil menegaskan bahwa “mencampuradukkan politik dengan olahraga adalah hal yang mengecewakan dan memalukan.”

Pernyataan pelatih timnas AS tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah kekalahan di Stadion Lumen Field, beberapa hari setelah kegemparan global yang dipicu oleh penangguhan hukuman dan pencabutan status Balogun dalam pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia, di tengah laporan tentang campur tangan mantan Presiden AS Donald Trump.

Pochettino dengan tegas menolak menyalahkan kasus Balojun atas kekalahan telak tersebut, sambil menekankan bahwa penampilan penyerang Monaco itu sepenuhnya sah. Ia berkata: “Sungguh mengecewakan dan memupus harapan jika kita mencampuradukkan masalah ini. Ini masalah pribadi; situasi ini tidak memengaruhi performa kami, ini bukan alasan… Hari ini memang bukan hari kami.”

Ia menambahkan sambil membela keputusannya sebagai pelatih: “Pendapat saya adalah, sebagai pelatih, ada peraturan yang memungkinkan pengajuan banding dan upaya untuk memastikan pemain bisa bermain… Jika Balugun tersedia—karena Komite Disiplin telah mengizinkannya—kami tidak akan menghadapi masalah apa pun. Apa gunanya menghina atau menerima pesan-pesan kasar?”

Pochettino melontarkan kritik tajam kepada mereka yang mencoba mempolitisasi masalah ini, menegaskan bahwa apa yang terjadi di luar lapangan tidak ada hubungannya dengan performa di dalam lapangan. Ia berkata: “Saya kecewa dengan banyak pihak. Mereka berbicara tentang etika dan integritas. Politik tidak boleh dicampuradukkan dalam hal ini. Mengatakan bahwa hal itu memengaruhi kami adalah tidak benar.”

Pelatih asal Argentina itu mengakui keunggulan timnas Belgia, sambil menolak memberikan alasan apa pun atas kekalahan tersebut: “Kami tidak dalam performa terbaik hari ini. Saya tidak ingin mencari-cari alasan. Kami tidak bermain sesuai harapan. Setiap tim pasti mengalami hari yang buruk, dan hari ini adalah salah satunya. Kami kesulitan karena tidak bisa bermain kompak. Belgia memang lebih baik dari kami.”

Pochettino menutup pernyataannya dengan menyoroti kejelasan sikap FIFA terkait masalah ini: “FIFA telah menjelaskan situasinya dengan sangat jelas. Kami bisa mengajukan banding terhadap peraturan tersebut, dan tidak ada komentar lebih lanjut mengenai hal itu.”