Pochettino: Saya khawatir dengan serangan Australia... dan pertandingan melawan Turki telah memberi kami pelajaran

Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, menegaskan bahwa timnya sangat waspada terhadap mentalitas dan agresivitas yang menjadi ciri khas tim nasional Australia, serta kecepatan tinggi yang dimiliki lini serang mereka untuk beralih dengan cepat dari pertahanan ke serangan.

Timnas AS berupaya meraih dua kemenangan beruntun di Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, saat menghadapi Timnas Australia di Stadion Lumen Field pada hari Jumat.

Timnas AS sebelumnya hanya pernah meraih dua kemenangan berturut-turut pada edisi perdana Piala Dunia tahun 1930, saat mengalahkan Belgia dan Paraguay di babak penyisihan grup, dan kemenangan pada pertandingan Jumat ini akan memastikan tiket lolos ke babak gugur.

Pochettino sangat menyadari besarnya tantangan yang dihadapi timnas AS dalam upayanya mengalahkan Australia, yang berhasil mengalahkan Turki dengan skor 2-0 dalam pertandingan pembuka mereka.

Pochettino mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Mereka sangat agresif dan memiliki organisasi yang luar biasa. Kami telah melihat bagaimana Turki mengalami kesulitan besar dalam menciptakan peluang, khususnya peluang yang jelas. Begitu mereka merebut kembali bola, mereka memiliki pemain-pemain yang lincah seperti panah dan melakukan transisi dengan kecepatan luar biasa.”

Pochettino juga mengungkapkan apresiasi yang besar terhadap mentalitas yang ditanamkan oleh pelatih Tony Popovic di jajaran tim nasional Australia.

Pochettino menambahkan: “Bagi saya, ini soal mentalitas, mentalitas sang pelatih. Saya sudah berbicara dengannya, dan saya sangat menghargainya serta benar-benar mengaguminya. Saya melihat mereka telah membangun mentalitas yang luar biasa, dan sulit bermain melawan tim yang benar-benar percaya pada apa yang mereka lakukan.”

Gaya permainan menekan yang diterapkan tim Amerika Serikat sangat efektif dalam kemenangan telak atas Paraguay dengan skor 4-1, yang memungkinkan tim tersebut merebut kembali bola di area depan lapangan dan secara signifikan mencegah lawan melancarkan serangan balik, namun tim nasional Australia, yang akan dihadapi Amerika Serikat pada hari Jumat, memiliki kecepatan luar biasa untuk memanfaatkan peluang serangan balik, dengan adanya pemain-pemain yang sangat berbahaya di ruang terbuka seperti Jordan Bos, Nestori Iranconda, dan Mohamed Toure.

Muncul pertanyaan mengenai kesiapan penyerang Christian Pulisic untuk bermain, yang membuat sejauh mana Amerika Serikat akan mengandalkan strategi tekanan tinggi melawan Australia masih belum jelas, namun Pochettino menegaskan bahwa timnya akan berusaha bermain berdasarkan kekuatan mereka.

Pochettino mengatakan: “Saya rasa kami bermain bagus dalam menekan Paraguay, tetapi kami juga bermain bagus dalam membangun serangan dari belakang, dan mungkin juga dalam mundur ke pertahanan yang terlambat. Saya rasa kami bermain bagus di semua area lapangan, dan itulah cara kami memahami sepak bola. Kami akan mencoba menekan, tetapi kami tahu bahwa mereka terkadang mencoba memainkan umpan-umpan panjang.”

Dia menambahkan: “Hal ini berbeda dengan sekadar mengirim umpan-umpan panjang secara sembarangan. Saya mengatakan ini dengan segala hormat karena mereka tahu apa yang mereka lakukan saat memainkan umpan-umpan panjang.”