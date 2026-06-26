Pochettino menyerang media: Pertanyaan kalian aneh dan cara berpikir kalian dangkal

Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap media selama konferensi pers yang digelar setelah kekalahan 3-2 dari Turki di Stadion "Sofia", dengan mengatakan bahwa "pertanyaannya agak aneh".

Menurut jaringan “ESPN”, Pochettino, yang berbicara dalam bahasa Spanyol dan Inggris, mengatakan bahwa “sedikit menyedihkan” tidak ada satu pun jurnalis yang memberi selamat kepadanya dan para pemain AS atas keberhasilan mereka memuncaki grup setelah memenangkan dua pertandingan pertama, serta menambahkan bahwa ia tidak mengerti mengapa ada pertanyaan mengenai kemungkinan kehilangan momentum setelah kekalahan di detik-detik terakhir melawan tim yang sebenarnya sudah tersingkir.

Pelatih timnas AS itu mengkritik suasana yang ada: “Suasana ini seolah-olah kami akan pulang malam ini dan Turki-lah yang akan lolos. Saya perlu mengingatkan kalian dan semua orang bahwa kami telah memenangkan puncak grup. Maaf, teman-teman, kami menang.”

Sebelum pertandingan, Pochettino telah menyebutkan bahwa ia akan mendorong para pemainnya untuk mengejar kemenangan, meskipun ia sangat mengandalkan pemain cadangan dalam susunan pemain inti yang mengalami sembilan perubahan dibandingkan tim yang mengalahkan Australia pada 19 Juni, Namun, ketika ditanya setelah pertandingan apakah ia menganggap ini sebagai peluang yang terlewatkan untuk menjadi tim pertama dalam sejarah program sepak bola yang memenangkan semua pertandingan di tiga grup Piala Dunia, ia menolak gagasan tersebut dan menganggapnya tidak penting.

Pochettino melanjutkan tanggapannya yang tegas dengan menolak pandangan tersebut, seraya berkata: “Menciptakan sejarah berarti memenangkan Piala Dunia, bukan sekadar memenangkan tiga pertandingan di Piala Dunia. Saya benar-benar tidak mengerti, hal ini agak dangkal jika boleh saya katakan, karena kalian berpikir dalam cakupan yang sangat sempit. Kalian mengatakan kepada saya bahwa kalian bisa menorehkan sejarah, lalu apa artinya memenangkan tiga pertandingan jika kalian kalah di pertandingan berikutnya?”

Dalam konteks terkait, saat menjawab pertanyaan mengenai dampak apa yang tersisa dari kekalahan pada hari Kamis, Pochettino berkata: “Apa yang kalian ingin saya katakan? Apa pun yang saya sampaikan, itu tidak akan meyakinkan kalian. Media akan menulis apa pun yang mereka yakini atau apa pun yang mereka inginkan. Namun sejujurnya, saya kembali ke poin ini: kami lolos sebagai juara grup dan kami akan melaju ke babak berikutnya.”

Pochettino berbicara dengan nada yang lebih positif ketika membahas kedalaman skuad timnya dan bagaimana hal itu akan membantu tim dalam persiapan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, dan yang menjadi sorotan utama tentu saja kondisi Christian Pulisic, yang masuk sebagai pemain pengganti kurang dari satu jam sebelum pertandingan berakhir dan menampilkan performa yang sangat kuat tanpa menunjukkan adanya kendala fisik akibat cedera betis yang membuatnya absen pada pertandingan sebelumnya.

Pochettino menyebutkan bahwa memasukkan Pulisic dalam sebagian pertandingan merupakan “tujuan” dari laga tersebut. Meskipun ia tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah kondisi kesehatan Pulisic sudah cukup baik untuk diturunkan sebagai starter melawan Bosnia, ia tampak optimis mengenai perkembangan sang penyerang.

Ia menyimpulkan: “Menang atau tidak dalam pertandingan ini tidak akan mengubah suasana hati saya. Tujuannya adalah finis di posisi pertama grup, dan kami berada di posisi pertama. Kini fase berikutnya dimulai. Kami siap.”