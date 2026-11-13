Pochettino meninggalkan timnas Amerika Serikat sambil menangis: "Ini keputusan yang sangat menyedihkan, keputusan tersulit dalam karier saya"

Mauricio Pochettino menjadi pelatih baru Manchester United setelah Michael Carrick dipecat. Ia meninggalkan jabatan pelatih tim nasional Amerika Serikat dan tak mampu menahan air mata dalam konferensi pers.
Mauricio Pochettino menangis saat berpamitan dari kursi pelatih tim nasional Amerika Serikat, yang ia tinggalkan untuk menjadi pelatih Manchester United: "Sulit untuk berbicara sekarang. Saya orang yang sangat emosional. Ini keputusan yang sangat menyedihkan, keputusan tersulit dalam karier saya."
"Namun, kami profesional dan sedang berusaha mewujudkan impian kami," tambah pelatih kelahiran 1972 itu, yang sepanjang kariernya pernah menangani Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint Germain, Chelsea dan, yang terakhir, tim nasional Amerika Serikat.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. Lihat Profil Penulis