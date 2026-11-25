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Manchester United tertahan imbang 2-2 di kandang Sporting Lisbon dari Portugal pada pekan kelima fase liga Liga Champions. Pada malam yang sama, Inter Milan meraih kemenangan berharga 2-0 atas Stuttgart.

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Manchester United tengah menjalani musim yang buruk. Mereka kalah dengan kebobolan empat gol dari Liverpool di Liga Inggris pada laga pertama pelatih baru Mauricio Pochettino, sebelum kembali tersandung hari ini dalam penampilan perdana sang pelatih bersama Manchester United di Liga Champions.

Dua gol Sporting Lisbon dicetak oleh Luis Suarez (33' penalti, 80'), sementara dua gol Manchester United dilesakkan Bruno Fernandes (48' penalti, 50').

Sporting Lisbon kini mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat kesembilan, sedangkan Manchester United mengumpulkan 7 poin di peringkat ke-19.

Babak pertama berakhir dengan Manchester United tertinggal 1-0 dari Sporting di Stadion José Alvalade. Sebanyak 45 menit pertama berjalan sulit bagi tim tamu, yang hanya mencatatkan xG 0,12 berbanding 1,89 milik lawan, meski mereka merasa dirugikan karena gagal menyamakan kedudukan.

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Sporting menyia-nyiakan peluang emas untuk memecah kebuntuan pada menit ke-30 ketika Lammens menepis tendangan penalti Suarez, yang diberikan setelah Martinez melanggar Catamo.

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Namun, sang penyerang mendapat kesempatan kedua tiga menit kemudian ketika Lammens bertabrakan dengan Araujo. Kali ini ia tidak gagal dan mencetak gol kelimanya di Liga Champions musim ini.

United mengira telah menyamakan kedudukan pada menit ke-40 saat Amad menyundul bola ke gawang yang kosong, tetapi gol tersebut dianulir secara membingungkan karena Tielemans dinilai melakukan pelanggaran dalam proses serangan.

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Wasit Marciniak kembali menunjuk titik putih untuk ketiga kalinya dalam laga ini, kali ini untuk Manchester United, pada awal babak kedua, dan Bruno Fernandes sukses mengeksekusinya.

Pada menit ke-50, Bruno Fernandes mencetak gol keduanya, sekaligus gol kedua timnya, ke gawang mantan klubnya setelah menerima umpan dari rekan setimnya, Amad Diallo.

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Luis Suarez menyamakan kedudukan untuk Sporting Lisbon pada menit ke-79 lewat tendangan salto dari dalam kotak penalti, setelah blunder fatal kiper Manchester United, Senne Lammens. Satu menit sebelumnya, Manchester United sempat mencetak gol ketiga, tetapi gol itu dianulir setelah peninjauan VAR.

Pemain Manchester United asal Belgia, Youri Tielemans, menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah pada menit ke-90, sesaat sebelum peluit akhir laga yang berakhir imbang. Hasil ini memperpanjang rentetan hasil buruk tim Inggris tersebut di berbagai kompetisi.

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Inter Lanjutkan Tren Kemenangan

Inter Milan melanjutkan tren kemenangan di Eropa dengan meraih kemenangan ketiga beruntun, kali ini atas tamunya dari Jerman, Stuttgart, dengan skor 2-0.

Dua gol Inter Milan dicetak oleh Petar Sucic (57' penalti) dan Lautaro Martinez (74').

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Inter mengatrol koleksi poinnya menjadi 9 dan menempati peringkat ke-11 klasemen, sementara Stuttgart tertahan di angka 7 poin di peringkat ke-17.