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USA Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pochettino: Kami sudah cukup dihukum dalam krisis Balugon... dan saya merayakannya setelah keputusan FIFA

F. Balogun
M. Pochettino
USA
Belgium
World Cup
AS
Argentina
Belgia

Kontroversi Piala Dunia

Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, menyampaikan pesan yang jelas terkait keputusan penangguhan kartu merah yang diterima penyerang Folarin Balogun, dengan menilai bahwa hukuman sebelumnya tidak adil.

Balogun sempat diusir dari lapangan saat timnas AS menang atas timnas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, akibat tekel keras yang tidak disengaja.

Kartu merah tersebut membuatnya tidak bisa bermain dalam laga babak 16 besar yang akan datang melawan timnas Belgia, atau setidaknya itulah yang seharusnya terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peristiwa ini mengalami perkembangan menarik setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menangguhkan hukuman skorsing bagi penyerang timnas Amerika Serikat tersebut, sebuah keputusan yang disambut baik oleh pelatih Mauricio Pochettino.

Pochettino, dalam pernyataannya kepada wartawan menanggapi insiden tersebut, mengatakan: “Saya rasa reaksi saya sama dengan reaksi siapa pun yang benar-benar mencintai olahraga ini, dan percaya pada etika serta integritas. Saya melihat kita semua merayakan keputusan ini.”

World Cup
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USA
USA
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Belgium
BEL

Pelatih timnas Amerika Serikat itu melanjutkan: “Kami sudah cukup dihukum saat melawan Bosnia dan Herzegovina dengan harus bermain dengan 10 pemain selama 35 menit, berdasarkan keputusan yang sama sekali tidak adil.”

Pelatih asal Argentina itu menjelaskan dalam pernyataannya: “Namun, saya tidak mengatakan ini hanya karena saya adalah pelatih tim nasional pria Amerika Serikat dan perlu membela tim saya.”

Pochettino menambahkan sambil menegaskan pendiriannya: “Melainkan karena saya yakin 99,9% bahwa kita semua sepakat bahwa itu adalah kartu yang tidak adil.”

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