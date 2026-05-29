Pochettino hengkang dari AS dan tiba-tiba hampir mencapai kesepakatan dengan klub papan atas Eropa

AC Milan dan Mauricio Pochettino hampir mencapai kesepakatan, demikian dilaporkan jurnalis Italia Nicolo Schira. Pelatih tim nasional Amerika Serikat itu akan meninggalkan jabatannya setelah Piala Dunia ini.

AC Milan sedang gencar mencari pelatih baru, setelah Massimiliano Allegri memutuskan untuk hengkang pekan lalu akibat perselisihan dengan Zlatan Ibrahimovic.

Klub tersebut awalnya mendekati Andoni Iraola yang baru saja meninggalkan Bournemouth, namun tidak mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Spanyol tersebut.

Ralf Rangnick, yang saat ini masih menjabat sebagai pelatih tim nasional Austria, juga mengajukan tuntutan yang terlalu tinggi dan tidak mencapai kesepakatan dengan AC Milan.

Sekarang tampaknya akan segera tercapai kesepakatan antara Pochettino dan pihak Milan. Pelatih asal Argentina itu akan memulai kariernya di Italia setelah Piala Dunia bersama timnas Amerika Serikat.

Manajer berusia 54 tahun ini memulai karier kepelatihannya di Espanyol, tempat ia juga pernah menjadi pemain yang sangat terkenal. Selanjutnya, ia berturut-turut menjadi manajer di Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Chelsea, dan tim nasional AS.



