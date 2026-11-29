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Rio Ferdinand mendesak Mauricio Pochettino menurunkan Shea Lacey sebagai starter setelah Manchester United dipermalukan Brentford 4-0 di Old Trafford, Sabtu. Mantan bek itu menyebut para pemain United ‘hancur lebur’ setelah timnya kebobolan empat gol untuk kedua kalinya secara beruntun di liga. Manchester United kini berada di posisi ke-19 dan belum menang dalam 10 laga liga.

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Debut kandang Pochettino berakhir buruk

Ferdinand meminta pemain sayap jebolan akademi itu diberi tempat sebagai starter setelah tampil menjanjikan sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir melawan tim Keith Andrews . Callum Wilson mencetak dua gol dari umpan Dango Ouattara dalam rentang 13 menit di babak pertama, sebelum Kristoffer Ajer menyambar sepak pojok menjadi gol dan Kevin Schade mencungkil bola melewati Senne Lammens pada waktu tambahan. Setelah juga kalah 4-0 dari Liverpool pekan lalu , United belum meraih kemenangan liga sejak mengalahkan Ipswich pada Agustus.

Ferdinand desak Lacey jadi starter

United sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik. Patrick Dorgu dan Joshua Zirkzee nyaris mencetak gol, sebelum tembakan Youri Tielemans membentur mistar dan sundulan Harry Maguire disapu dari garis gawang setelah jeda. Namun, meski melepaskan 25 tembakan, delapan di antaranya tepat sasaran, kurangnya ketenangan mereka harus dibayar mahal.

Berbicara di kanal YouTube miliknya, Ferdinand menyebut remaja itu sebagai satu-satunya titik terang: “Saya rasa tidak ada satu pun dari mereka yang bisa mengambil hal positif dari laga ini, mungkin kecuali Shea Lacey. Dia harus menurunkan Shea Lacey sebagai starter sekarang. Lacey satu-satunya yang belum punya luka. Dia belum punya luka akibat perjuangan bersama tim ini. Dia belum mengalami masa-masa bersama tim ini ketika mereka dihajar habis-habisan dan dikalahkan oleh segala macam tim di liga.

“Ketika Shea Lacey masuk, Anda bisa melihat dia seperti berkata: ‘Dengar, saya bebas, kawan. Ayo, berikan bola kepada saya, saya harus melakukan sesuatu di sini’. Dia harus menjadi starter. Saat melihat tim ini sekarang, hanya dia yang menurut saya harus menjadi starter, karena semua pemain lain punya bekas luka dan cedera. Luka yang sangat, sangat, sangat dalam.”

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Statistik buruk ungkap kelemahan fisik

Lini belakang United yang rapuh kini telah kebobolan 15 gol dalam enam laga kandang pertama mereka di liga, catatan terburuk mereka pada tahap ini sejak 1930/31. Mereka juga menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Primer yang kebobolan sedikitnya dua gol dalam tujuh babak berturut-turut. Setelah Mikkel Damsgaard membelah pertahanan mereka untuk gol kedua Wilson dan Diogo Dalot lengah saat Schade mencetak gol keempat, Ferdinand mengecam kurangnya kemampuan fisik mereka di kanalnya: “Para pemain ini tidak punya kepercayaan diri, tidak mampu melewati gejolak apa pun dalam pertandingan. Sebagai tim, mereka tampak sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri atau ide. Secara individu, mereka hancur lebur.

“Ketika Man United menguasai bola, seolah tidak ada ruang untuk mengalirkan bola. Tampaknya sangat sulit menghadapi lawan. Saat tim kami merebut bola di tepi kotak penalti sendiri, tim lawan menekan tinggi dan tidak ada ruang untuk mengalirkan bola. Namun, keadaannya berbalik ketika tim lawan merebut bola di tepi kotak penalti mereka sendiri: mereka langsung menyerang empat bek kami. Rasanya seperti, apa yang sedang terjadi? Kami tampaknya tidak mampu bermain dengan kecepatan dan intensitas tinggi cukup lama. Seolah-olah kami kehabisan tenaga. Kami sama sekali tidak punya pemain dengan profil atletis di tim ini, di seluruh lapangan.”

Ancaman persaingan menghindari degradasi jelang laga Newcastle

United bisa turun ke dasar klasemen pada Minggu jika Crystal Palace mengalahkan Hull City, sementara Brentford yang berada di posisi kelima terus tampil baik. Setelah hasil imbang yang kacau melawan Sporting di Liga Champions pada tengah pekan dan dua kekalahan beruntun 4-0 di liga, Pochettino tidak mendapat masa adaptasi yang tenang. Kini ia menghadapi lawatan tengah pekan yang berat ke St James' Park untuk melawan Newcastle United. Menurunkan Lacey mungkin menjadi langkah paling beraninya untuk membalikkan keadaan.