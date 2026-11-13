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Manchester United menerima pukulan baru terkait masa depan kapten mereka asal Portugal, Bruno Fernandes, setelah gelandang itu menolak tawaran kedua untuk memperpanjang kontraknya dengan klub. Perkembangan ini mengancam keberlanjutan salah satu bintang paling menonjol tim di Old Trafford, dan membuka peluang kepergiannya secara gratis pada akhir musim, jika manajemen gagal mencapai kesepakatan baru dengannya.

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Dan menurut yang disebutkan jaringan "Sky Sports" Inggris, Fernandes tidak menunjukkan persetujuannya atas tawaran kedua yang diajukan Manchester United untuk memperpanjang keterikatannya dengan klub, meskipun ada keinginan jelas dari manajemen untuk mempertahankan jasanya, sehingga masa depan kapten tim menjadi salah satu berkas pelik yang menunggu kepastian pada periode mendatang.

Manajemen Manchester United memulai upaya mereka untuk memperbarui kontrak Fernandes pada musim panas lalu, ketika mereka mengajukan tawaran pertama kepada pemain yang telah menandatangani kontrak sebelumnya dua tahun lalu, namun ia menolak usulan itu, sebelum adegan yang sama terulang dengan tawaran kedua, sehingga kekhawatiran meningkat terkait kemungkinan kehilangan jasanya.

Kontrak bintang Portugal itu saat ini berakhir pada penghujung musim berjalan, yang berarti ia akan mampu, sesuai regulasi, untuk masuk ke dalam negosiasi dengan klub-klub di luar Inggris mulai Januari mendatang, sebagai pembuka jalan untuk pindah ke sana secara gratis pada musim panas, apabila tidak tercapai kesepakatan terkait masa depannya.

Namun Manchester United memiliki opsi yang memungkinkan mereka memperpanjang kontrak pemain satu tahun tambahan, yang memberikan klub sebuah kartu penting dalam negosiasi mempertahankan kaptennya, serta mencegahnya masuk ke dalam negosiasi dengan klub-klub asing selama Januari terkait kepindahan gratis seusai berakhirnya musim.

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Tawaran dari luar bukanlah hal baru dalam perjalanan karier Fernandes bersama Manchester United, setelah pemain itu mengungkap pada Juni 2025 penolakannya atas tawaran raksasa dari Al Hilal Saudi, yang siap memberikan gaji mingguan yang mendekati tiga kali lipat dari yang ia terima saat ini, yaitu 250 ribu pound sterling.

Godaan Saudi tidak berhenti pada aspek personal saja, karena Al Hilal menunjukkan kesiapannya untuk membayar 100 juta pound sterling kepada Manchester United sebagai imbalan untuk mendapatkan jasa kapten tim, namun Fernandes ketika itu memilih untuk bertahan di Old Trafford, lebih memilih melanjutkan pengalamannya bersama klub Inggris itu meski tawaran begitu besar.

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Nama pemain itu juga dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray Turki pada Agustus lalu, di tengah laporan yang berbicara tentang kesiapan klub itu untuk mengajukan tawaran untuk menggaetnya, akan tetapi manajemen United berpegang teguh pada sikap mereka, dan menegaskan bahwa kapten mereka tidak dijual dengan harga berapa pun, sehingga semua kemungkinan tetap terbuka terkait masa depannya.

Meski menolak kedua tawaran itu, tampaknya Manchester United tidak siap melepaskan jasa pemain Portugalnya dengan mudah, karena manajemen masih menginginkan keberlanjutannya, dan diperkirakan pembicaraan antara kedua pihak akan berlanjut pada periode mendatang, demi mencapai sebuah formula yang memuaskan pemain dan klub.

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Keinginan United untuk mempertahankan Fernandes berpijak pada nilai teknis dan kepemimpinannya di dalam tim, di samping perannya yang sentral selama musim-musim yang lalu, setelah ia berubah menjadi salah satu elemen terpenting yang diandalkan klub dalam membangun serangan dan menciptakan peluang, serta menjadi kapten yang memikul tanggung jawab besar di dalam ruang ganti.

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Fernandes sebelumnya menjalani musim yang luar biasa, di mana ia dinobatkan dengan dua penghargaan pemain terbaik tahun ini dari Asosiasi Penulis Sepak Bola dan Asosiasi Pemain Profesional, setelah ia menampilkan level yang istimewa, dan umpan-umpan kuncinya mencapai 21 umpan di Liga Primer Inggris, mencatatkan rekor di kompetisi tersebut.

Namun pemain Portugal itu menghadapi kesulitan untuk mengulangi level yang sama selama musim berjalan, karena ia hanya mencetak empat gol, di antaranya hat-trick ke gawang Ipswich Town pada Agustus lalu, dalam pertandingan yang hingga kini masih merupakan satu-satunya kemenangan Manchester United di Liga Primer Inggris musim ini, menurut data yang tercantum dalam laporan itu.

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Krisis perpanjangan kontrak Fernandes datang bersamaan dengan mendekatnya Manchester United untuk mengumumkan penunjukan pelatih Argentina Mauricio Pochettino sebagai direktur teknis baru tim, pada hari Jumat, menggantikan Michael Carrick yang dipecat dari jabatannya pada hari Kamis, dalam sebuah langkah yang menargetkan penataan ulang kartu-kartu di dalam klub.

Pochettino dan bintang United memiliki kisah lama yang tak tuntas, karena Fernandes mengakui pada tahun 2019 bahwa ia nyaris pindah ke Tottenham, ketika pelatih Argentina itu menukangi tim London tersebut, namun Sporting Lisbon menjadi penghalang di hadapan tuntasnya transfer itu, sehingga pemain itu melanjutkan perjalanan kariernya di Portugal sebelum kemudian pindah ke Manchester United.

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Dengan demikian, klub Inggris itu mendapati dirinya di hadapan dua berkas yang saling bertautan: awal sebuah proyek teknis baru di bawah kepemimpinan Pochettino, dan upaya mempertahankan kaptennya yang kontraknya mendekati akhir, di tengah penolakan berulang atas tawaran perpanjangan dan kemungkinan kembalinya godaan dari luar. Masa depan Fernandes mungkin akan menjadi salah satu ujian awal dan menentukan bagi pelatih Argentina itu dan manajemen baru, terutama karena kehilangan pemain sekelasnya secara gratis akan menjadi pukulan yang sulit dibenarkan kepada para suporter Manchester United.