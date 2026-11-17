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Mauricio Pochettino asal Argentina membuka pintu bagi skenario menarik terkait masa depan kursi pelatih timnas Amerika Serikat setelah mengungkap sosok pelatih yang ia sarankan untuk menggantikannya. Di saat yang sama, ia bersiap menjalani petualangan baru bersama Manchester United, yang tengah menghadapi tantangan berat untuk menyelamatkan musim mereka dari kehancuran.

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Pochettino tak ragu menjagokan pelatih asal Spanyol Pep Guardiola untuk menangani timnas Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa saat ini merupakan kesempatan ideal bagi mantan pelatih Manchester City tersebut untuk menjalani pengalaman baru di level internasional, meski hingga kini belum ada negosiasi resmi antara kedua pihak.

Pochettino, yang berusia 54 tahun, bersiap mengakhiri tugasnya bersama timnas Amerika Serikat sebagai persiapan memulai petualangan barunya bersama Manchester United, dengan kontrak berdurasi dua setengah tahun hingga Juni 2029.

Pelatih asal Argentina itu akan menjalani laga terakhirnya bersama timnas Amerika Serikat melawan Haiti pada leg kedua perempat final CONCACAF Nations League, setelah timnya meraih kemenangan telak 6-0 pada leg pertama yang digelar di Miami.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Pochettino ditanya mengenai kemungkinan Guardiola menangani timnas Amerika Serikat sebagai penggantinya. Ia menjawab bahwa dirinya akan menyarankan pelatih asal Spanyol itu untuk menerima tugas tersebut jika mendapat tawaran.

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"Ini waktu yang ideal untuk bergabung dengan federasi Amerika Serikat. Semuanya berjalan di jalur yang benar dan ke arah yang tepat," ujar mantan pelatih Tottenham dan Chelsea tersebut.

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"Tentu saja, itu layak. Di sana ia akan menemukan pemain-pemain yang sangat bagus dan orang-orang yang luar biasa. Para pemain juga mampu beradaptasi dengan gayanya," tambah pelatih asal Argentina itu.

Pernyataan Pochettino muncul saat Guardiola, yang berusia 55 tahun, tengah menjalani masa rehat selama setahun setelah meninggalkan Manchester City pada Mei lalu, di tengah spekulasi mengenai pelabuhan berikutnya dan kemungkinan ia mencoba melatih di level tim nasional.

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Meski nama pelatih asal Spanyol itu santer disebut sebagai salah satu kandidat pengganti Pochettino, hingga kini belum ada komunikasi resmi antara dirinya dan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, sehingga masa depannya masih terbuka bagi berbagai kemungkinan.

Manchester United: Misi Penyelamatan Mendesak

Di sisi lain, Pochettino tidak punya banyak waktu untuk menikmati akhir tugas internasionalnya. Tantangan luar biasa sudah menantinya di Manchester United, yang memutuskan merekrutnya sebagai pengganti Michael Carrick setelah awal musim yang buruk.

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Keputusan memecat Carrick diambil setelah serangkaian hasil mengecewakan di Liga Primer Inggris. Dalam sepuluh pekan pertama, tim hanya mampu meraih satu kemenangan, sehingga terperosok ke peringkat ke-18 dengan koleksi 8 poin dan berada di zona degradasi, situasi yang tidak sepadan dengan sejarah klub dan ambisi para pendukungnya.

Penderitaan Manchester United tidak hanya terjadi di kompetisi domestik, tetapi juga merambat ke Liga Champions. Mereka menempati peringkat ke-17 di fase liga dengan 6 poin, hasil dari dua kemenangan dan dua kekalahan.

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Manchester United memulai perjalanan Eropa mereka dengan kemenangan besar 4-0 atas klub Azerbaijan, Sabah, sebelum kalah 0-2 dari Atletico Madrid, lalu menelan kekalahan telak 4-1 dari Como.

Tim kembali menemukan keseimbangan pada matchday keempat setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Roma. Namun, kemenangan itu belum cukup untuk menghapus kekhawatiran soal peluang lolos, terlebih selisih mereka dengan peringkat ke-25, posisi terakhir yang mengantar ke fase berikutnya, tidak lebih dari dua poin.

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Demi mempersiapkan segalanya sebelum kedatangannya di Inggris, anggota staf kepelatihan Pochettino sudah bergerak lebih awal. Asisten setianya Jesus Perez dan pelatih kiper Toni Jimenez telah tiba, bersama pelatih fisik Sebastiano Pochettino, putra sang pelatih yang berusia 31 tahun, untuk memulai persiapan tugas baru tersebut.

Pochettino menegaskan bahwa pekerjaan sudah dimulai sebelum kedatangannya. Ia menyebut staf kepelatihannya berpacu dengan waktu untuk menyiapkan seluruh detail agar tim tidak membuang waktu sedikit pun di masa transisi antara kedua staf kepelatihan.

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"Mereka sudah lebih dulu ke sana dan mulai mempersiapkan segalanya. Begitu kami tiba pada hari Rabu, pekerjaan akan berlangsung intens tanpa henti. Bagi saya, ini tidak sulit. Saya rasa kami benar-benar siap untuk melakukan transisi cepat ini," ujarnya.

Ujian pertama Pochettino di Liga Primer Inggris adalah menghadapi Liverpool pada hari Minggu di Anfield. Laga ini memiliki arti ganda, bukan hanya karena kekuatan lawan, tetapi juga karena akan menjadi gambaran awal kemampuan pelatih asal Argentina itu dalam mengubah performa Manchester United.

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Tim juga akan menghadapi serangkaian laga Eropa yang berat, dimulai melawan Sporting Lisbon pada 25 November, lalu ujian menghadapi Leipzig, Bayern Munich, dan Villarreal.

Seiring Pochettino bersiap menutup lembaran bersama timnas Amerika Serikat, ia meninggalkan nama besar sebagai kandidat penggantinya, sementara dirinya memulai pertarungan yang sama sekali berbeda di Old Trafford, yakni mengembalikan wibawa Manchester United dan menyelamatkan musim mereka sebelum terlambat.