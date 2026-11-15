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Mauricio Pochettino dilaporkan menjadikan bintang Juventus, Weston McKennie, sebagai target utama untuk memperkuat skuad baru Manchester United yang tengah dibangunnya. Mantan pelatih Tottenham itu ingin kembali bekerja sama dengan gelandang asal Amerika Serikat tersebut setelah keduanya menjalin hubungan erat selama bekerja bersama di level internasional.

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Dari tugas bersama tim nasional menuju reuni di Liga Primer Inggris

Pochettino resmi mengambil alih kursi pelatih Manchester United, menggantikan Michael Carrick setelah mantan gelandang itu gagal memenangi satu pun dari delapan pertandingan terakhirnya sebagai pelatih di Liga Primer Inggris. Namun, fokus utama pelatih asal Argentina itu saat ini tetap menuntaskan tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat, setelah ia tetap menangani tim tersebut dalam laga perempat-final CONCACAF Nations League dua leg melawan Haiti.

Salah satu pemain yang tampil menonjol di bawah arahan Pochettino adalah McKennie, yang baru-baru ini mencetak gol dalam kemenangan telak 6-0 atas Haiti. Energi dan fleksibilitas taktis sang gelandang telah membuat pelatih baru Manchester United itu terkesan, sehingga muncul spekulasi bahwa kepindahan ke Liga Primer Inggris bisa segera terjadi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Pochettino serius mempertimbangkan untuk membawa pemain andalan Juventus itu ke Old Trafford sebagai pilar dalam perombakan lini tengahnya.

Harga untuk hengkang dari Turin

Meski Juventus baru-baru ini menunjukkan komitmen kepada pemain berusia 28 tahun itu dengan memberinya kontrak baru hingga Juni 2030, raksasa Italia tersebut masih mungkin tergoda untuk menjualnya. CEO Giovanni Carnevali telah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada anggota skuad yang benar-benar “tidak bisa dijual” jika tawaran yang tepat datang. Sikap ini memberi Manchester United secercah harapan, meski publikasi Italia tersebut mencatat bahwa perlu tawaran “luar biasa besar” untuk membuat Juventus menjualnya, terutama pada bursa transfer Januari di tengah musim, ketika pengganti lebih sulit ditemukan.

Luciano Spalletti, pelatih Juventus saat ini, sangat mengagumi etos kerja dan fleksibilitas McKennie. Sang gelandang telah mencatatkan lebih banyak penampilan bersama Juventus dibandingkan anggota skuad mereka saat ini lainnya (241). Spalletti idealnya ingin mempertahankan sang pemain di Turin, terutama mengingat kekhawatiran cedera yang belakangan menyelimuti gelandang lain seperti Manuel Locatelli dan Khephren Thuram.

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Kecocokan taktik dan kedalaman skuad

Spalletti kerap menempatkan McKennie dalam peran lini tengah yang lebih menyerang musim ini, memanfaatkan kemampuannya masuk ke kotak penalti pada saat yang tepat dan mencetak gol. Namun, pelatih Juventus itu tidak kekurangan opsi menyerang lain di area tersebut, dengan pemain seperti Kenan Yildiz, ketika fit, serta Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao dan Edon Zhegrova.

McKennie bergabung dengan Juventus dari Schalke pada 2020, mencatat sejarah sebagai pemain Amerika pertama yang membela klub tersebut dan pemain Amerika kelima yang tampil di Serie A secara keseluruhan. Selama berkiprah di Turin, termasuk masa peminjaman selama enam bulan di Leeds United yang dimulai pada Januari 2023, sang gelandang telah membantu Juventus meraih dua gelar Coppa Italia dan satu trofi Supercoppa Italiana.

Statistik McKennie musim ini jelang laga melawan Venezia

Sejauh musim ini, McKennie telah mencatatkan 11 penampilan di semua kompetisi untuk Juventus, dengan satu gol dan satu assist. Juventus saat ini menempati posisi ketujuh klasemen Serie A dengan 18 poin, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Lazio, dan akan kembali berlaga di kompetisi domestik setelah jeda internasional saat menjamu Venezia pada 22 November.