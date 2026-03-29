Playoff Piala Dunia, babak final: Menurut para bandar taruhan, tim Turki asuhan Montella menjadi favorit utama untuk lolos, sementara Swedia dan Denmark juga masuk dalam daftar favorit

Selain Italia, Turki adalah tim yang paling diunggulkan untuk meraih kemenangan di final babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Demikian menurut para bandar taruhan, yang menilai tim nasional asuhan Vincenzo Montella—yang baru saja meraih kemenangan tipis atas Rumania—sebagai favorit jelas dalam laga tandang melawan Kosovo. Peluang lolosnya Turki memang ditempatkan di 1,42 di Goldbet dan Better, sedangkan tim nasional yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Foda, di 2,80. Kosovo memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan sedang dalam tren positif selama enam pertandingan, tetapi Montella memiliki tim berkualitas dengan pemain seperti Yildiz, Calhanoglu, dan Guler, serta dapat menunjukkan keunggulan teknisnya. Tiket ke Amerika Serikat-Meksiko-Kanada juga bisa diraih oleh Swedia, yang menjamu Polandia. Di Solna akan terjadi pertarungan sengit antara Gyokeres (tiga gol melawan Ukraina di semifinal) dan Lewandowski (mencetak gol bersama Zielinski melawan Albania): para ahli lebih memihak tuan rumah, meskipun ada absennya Isaak dan Kulusevski karena cedera. Peluang lolos tuan rumah ditetapkan di 1,57, sedangkan Polandia di 2,35. Pertandingan final playoff terakhir mempertemukan Republik Ceko dan Denmark. Tim tuan rumah baru saja meraih kemenangan dramatis (melalui adu penalti setelah membalikkan ketertinggalan 0-2) melawan Irlandia, sementara tim asuhan Riemer menghancurkan Makedonia Utara. Akan ada banyak pemain Italia di lapangan: Schick (mantan pemain Sampdoria dan Roma) di satu sisi, Hojlund (Napoli), Isaksen (Lazio), dan Nelsson (Verona) di sisi lain. Keunggulan tipis ada di pihak Denmark, dengan odds 1,60 dalam head-to-head. Sementara itu, tim Ceko memiliki odds 2,30 kali lipat dari taruhan yang dipasang.



