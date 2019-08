Hasil Undian Play-Off Liga Champions 2019/20: Ajax & Porto Melaju Mulus?

Meski kualifikasi babak ketiga Liga Champions 2019/20 belum dimulai, UEFA sudah membocorkan jadwal pertandingan untuk babak selanjutnya, yakni play-off, setelah melakukan undian pada Senin (5/8) ini.

Seperti diketahui, babak play-off menjadi proses penyaringan terakhir sebelum memasuki fase grup Liga Champions, yang baru akan dimulai pada 29 Agustus.

Menariknya, semi-finalis musim lalu, Amsterdam, akan melewati proses tersebut. Kampiun Eredivisie Belanda itu harus lebih dulu melewati adangan di babak ketiga sebelum berhak melawan APOEL atau Qarabag di babak play-off.

Tim dengan tradisi kuat Eropa lain seperti juga harus melewati babak ini. Porto harus melewati Krasnodar sebelum melaju keplay-off menghadapi atau .

Enam pemenang play-off akan menyusul 26 tim lain yang sudah lolos ke fase grup. Sementara enam tim yang kalah di play-off akan masuk ke fase grup Liga Europa.

Laga play-off dimainkan pada 20/21 Agustus (leg pertama) dan 27/28 Agustus (leg kedua). Berikut adalah hasil undian play-off Liga Champions 2019/20 selengkapnya:

