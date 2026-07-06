Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan dalam pernyataan resmi yang tegas bahwa penangguhan sanksi pencegahan terhadap pemain Folarin Balagun, bintang tim nasional Amerika Serikat, dalam kasus yang mengguncang ajang Piala Dunia, telah melampaui semua batas yang tidak boleh dilanggar. Keputusan tersebut dianggap oleh badan Eropa tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, keputusan ini memicu reaksi luas dari tokoh-tokoh kunci masa lalu dan masa kini di dunia sepak bola, terutama Michel Platini dari Prancis, mantan presiden UEFA, yang menyampaikan pesan singkat melalui media dengan mengatakan: "Ini skandal... Itu satu-satunya kata yang terlintas di benak saya."

Saat ini, Platini sedang menjalani proses hukum perdata dan pidana terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan ketua saat ini, Gianni Infantino, terkait tuduhan korupsi yang terjadi pada tahun 2015, yang menurutnya telah menggagalkan pencalonannya untuk memimpin organisasi sepak bola tersebut.

Platini, yang pernah meraih Ballon d’Or, dalam pernyataannya kepada surat kabar “L’Équipe”, memuji kemampuan Michael Olise, bintang Bayern Munich, serta mengapresiasi pelatih Didier Deschamps karena mempercayai pemain tersebut di posisi playmaker.

Platini menyatakan: “Oulissi benar-benar memiliki semua kualifikasi untuk menjadi nomor 10 seperti para pemain di masa keemasan. Sepak bola modern cenderung menempatkan pengatur serangan di sayap; di klubnya, Oulissi bermain di sayap kanan, persis seperti Lamine Yamal yang juga tahu cara memberikan umpan-umpan semacam itu. Namun, Deschamps—dan di sinilah kecerdasan sang pelatih terlihat—tahu cara menyesuaikan diri dengan kemampuan para pemainnya, dan dia akan menjadi pelatih yang mengembalikan gaya permainan dengan playmaker murni.”