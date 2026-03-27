Pjanic memperingatkan: "Waspadalah, Italia, bermain di Bosnia bukanlah hal yang mudah bagi siapa pun"

Italia semakin mendekati laga final babak playoff Piala Dunia, yang dijadwalkan pada Selasa malam pukul 20.45, di Zenica melawan Bosnia dan Herzegovina. Mantan gelandang Roma dan Juventus, Miralem Pjanic, berbicara mengenai situasi tim nasional "nya":





"Ada banyak perubahan di tim nasional. Kami tahu bahwa tidak pernah mudah untuk memainkan pertandingan playoff. Kita harus bisa mengelola fase-fase positif dan fase-fase sulit dengan sebaik-baiknya. Saya percaya pada tim nasional saya dan negara saya. Negara dan seluruh stadion akan memberikan dukungan yang luar biasa. Bermain di Bosnia itu rumit, bagi siapa pun. Bertanding di kandang kami, dengan mengetahui bahwa yang dipertaruhkan adalah tiket ke Piala Dunia, akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lawan-lawan kami."





ANGKA-ANGKA - Pjanic tahu betul apa yang dia bicarakan: 115 penampilan bersama timnas Bosnia, ditambah 17 gol. Mantan gelandang ini termasuk salah satu tokoh utama dalam kualifikasi bersejarah Bosnia ke Piala Dunia 2014 di Brasil, yang merupakan yang pertama dalam sejarah tim nasional tersebut. Pada edisi tersebut, Bosnia finis di posisi pertama di grup kualifikasi, dengan poin yang sama dengan Yunani, namun Bosnia unggul berkat selisih gol yang lebih baik.



