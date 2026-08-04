Pemain berkebangsaan Belgia, Jessie Bisiwu, rekrutan terbaru Barcelona, mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan klub Catalan tersebut, seraya menyebut bahwa dirinya disambut dengan luar biasa pada hari-hari pertamanya.

Bisiwu (18 tahun) telah merampungkan seluruh tahapan bergabungnya secara resmi ke Barcelona pada hari Selasa ini, di mana ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031 dengan disaksikan Presiden klub Joan Laporta di kantor klub Catalan tersebut, setelah Blaugrana membayar 8,5 juta euro untuk mendatangkannya dari klub Belgia, Club Brugge.





Usai menandatangani kontrak dengan Barcelona, Bisiwu berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Hari-hari pertama saya luar biasa. Saya disambut oleh sebuah keluarga yang hebat dan saya sangat bersyukur untuk itu."

Ia menambahkan: "Mereka menyambut saya dengan sangat hangat, semua orang begitu ramah, dan saya sangat bersyukur."

Ia melanjutkan: "Berada di sini dan menyaksikannya sendiri adalah perasaan yang berbeda, saya sangat senang berada di sini."

Ia mengakui: "Ketika masih kecil, saya selalu bermimpi bermain untuk klub besar seperti Barcelona, jadi berada di sini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya."

Menjawab pertanyaan apakah ia sudah berbicara dengan pelatih Hansi Flick, Bisiwu berkata: "Ia menyambut saya dengan sangat baik, kami sudah melakukan beberapa percakapan, dan sangat mudah untuk memahami apa yang harus saya lakukan tahun ini: bekerja keras dan belajar sebanyak mungkin."

Ia juga menjelaskan terkait kebugaran fisiknya: "Ketika pelatih membutuhkan saya, saya akan siap; saya hanya ingin bekerja keras agar siap."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Saya sudah menyaksikan Stadion Camp Nou di layar televisi, tetapi belum secara langsung."