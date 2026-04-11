"Pisau di punggung Slot".. Bagaimana Salah menuangkan minyak ke api Liverpool yang berkobar!

Badai terus melanda di dalam jajaran Liverpool, dan kali ini tuduhan tidak hanya ditujukan kepada pelatih asal Belanda Arne Slot, melainkan juga kepada bintang Mesir Mohamed Salah, yang kini menjadi pusat perdebatan luas akibat perilaku dan tindakannya belakangan ini di dalam dan di luar lapangan.

Dalam laporan kontroversial yang diterbitkan oleh surat kabar Inggris "The Sun", Salah digambarkan sebagai salah satu pemain paling "dramatis" dalam sejarah klub, dan bahwa masalahnya bukan lagi soal teknis, melainkan lebih ke masalah kepribadian dan perilaku.

Sementara tim menghadapi penurunan yang jelas dalam performa dan hasil, beberapa pihak berpendapat bahwa winger Mesir itu telah menjadi simbol egoisme dan ketegangan di ruang ganti, di saat Liverpool membutuhkan kekompakan lebih dari sebelumnya.

Kritik mengarah pada Salah karena sikapnya yang berulang, mulai dari perselisihannya sebelumnya dengan Jurgen Klopp, penghapusan tag klub dari akun media sosialnya, hingga pernyataan terbarunya yang menyiratkan perselisihan dengan Slott, dan di mana ia menganggap masa depannya bersama tim menjadi tidak jelas

Di sisi lain, kapten tim Virgil van Dijk dipuji karena dianggap sebagai satu-satunya pemain yang secara terbuka menghadapi tanggung jawab, baik dalam kemenangan maupun kekalahan, sementara Salah, menurut kritik, memilih tampil di media hanya pada momen-momen yang menguntungkan citranya.

Para pengamat berpendapat bahwa tindakan-tindakan terbaru Salah semakin mempersulit tugas Slot, yang sejak menjabat pada musim panas tahun lalu lebih banyak berusaha memadamkan krisis daripada mengembangkan tim.

Alih-alih menjadi penopang bagi pelatih barunya, bintang Mesir itu justru, seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, menjadi "bahan bakar yang memperparah situasi".

Kontroversi tidak berhenti pada batas performa individu, melainkan meluas ke pengaruh Salah terhadap rekan-rekannya. Ada perasaan yang semakin kuat di dalam tim bahwa beberapa pemain, seperti Hugo Ekitike, merasa frustrasi karena Salah tetap berada di lapangan meskipun performanya menurun, sementara mereka diganti meskipun tampil lebih baik.

Di tengah suasana ini, pertanyaan tentang masa depan Liverpool dan arahnya ke depan semakin meningkat.

Sementara sebagian orang menuntut pemecatan Slott atau memanggil kembali salah satu legenda klub seperti Steven Gerrard atau Xabi Alonso, yang lain berpendapat bahwa masalahnya lebih mendalam daripada sekadar mengganti pelatih, dan bahwa memulihkan disiplin di ruang ganti adalah langkah pertama untuk mengembalikan identitas tim.

Faktanya, Liverpool, yang dulu menjadi teladan dalam hal kekompakan dan semangat kebersamaan, kini tampak terpecah antara seorang bintang yang mencari sorotan dan seorang pelatih yang berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan.

Di antara Salah dan Solt, ciri-ciri tim yang dulu menakutkan lawan-lawannya kini hilang, dan kini mereka menghadapi krisis identitas yang nyata yang mengancam masa depan mereka dalam waktu dekat.

