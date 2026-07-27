Andrea Pirlo, legenda lini tengah Italia, memutuskan untuk memecah keheningan yang ia jaga sejak meletusnya kontroversi seputar pencalonan dirinya untuk memimpin tim nasional, dengan melontarkan kritik keras terhadap upaya "mempolitisasi" sebuah keputusan yang murni bersifat olahraga serta menempelkan keyakinan-keyakinan yang tidak pernah ia ungkapkan.

Dalam pernyataan yang ia unggah melalui akun resminya di platform "Instagram", Pirlo mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas berubahnya sebuah urusan teknis menjadi ajang perdebatan publik dan tuduhan, seraya menegaskan bahwa kepatuhannya terhadap hukum dan kontrak profesional tidak serta-merta mencerminkan sikap politik atau ideologis.

Pencalonan Pirlo untuk melatih "Azzurri" sebelumnya telah memicu badai kritik di kalangan masyarakat Italia, akibat perannya sebagai duta global sebuah perusahaan taruhan Rusia, yang oleh sebagian pihak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Bahkan, penolakan itu memuncak hingga munculnya ancaman untuk mengambil langkah hukum guna mencegah penunjukannya.

Juara Piala Dunia 2006 itu berkata: "Dalam beberapa hari terakhir, saya mengikuti dengan penuh kepahitan perdebatan yang berkecamuk seputar nama saya dan kemungkinan menjabat sebagai direktur teknik tim nasional Italia. Demi menghormati institusi, federasi, dan semua pihak terkait, saya memilih untuk tetap diam hingga saat ini, tetapi kini saya merasa berkewajiban untuk menjelaskan beberapa aspek mendasar."

Pirlo, yang menukangi Juventus sebagai pelatih pada musim 2020-2021, menambahkan: "Sepanjang karier saya, baik sebagai pemain maupun pelatih, saya selalu mematuhi hukum negara tempat saya bekerja dan kontrak yang saya tandatangani secara sah. Memberikan makna politis pada kerja sama profesional ini berarti menisbatkan kepada saya keyakinan-keyakinan yang tidak pernah saya ungkapkan, dan sama sekali bukan bagian dari keyakinan saya."

Pria berusia 48 tahun itu menyampaikan terima kasihnya kepada Paolo Maldini dan Leonardo, yang bertanggung jawab atas urusan teknis di federasi sepak bola Italia, dengan mengatakan: "Saya ingin berterima kasih kepada Maldini dan Leonardo atas penghargaan dan kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya sepenuhnya menyadari pengalaman, kompetensi, dan kecintaan abadi mereka terhadap sepak bola Italia."

Di penghujung pernyataannya, Pirlo mengungkapkan penyesalannya atas berubahnya keputusan olahraga menjadi pertempuran opini publik, seraya menegaskan bahwa kecintaannya pada tanah airnya tidak bisa ditawar-tawar atau diragukan, dengan mengatakan: "Saya menyesal bahwa sebuah keputusan olahraga begitu cepat diseret ke dalam perdebatan publik yang berujung pada penisbatan makna dan niat yang bukan milik saya. Kecintaan saya kepada Italia tidak bergantung pada sikap sesaat, ia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas saya, dan akan selalu demikian."

Perlu dicatat bahwa federasi sepak bola Italia hingga kini belum mengeluarkan keputusan resmi terkait urusan teknis tim nasional, di tengah berlanjutnya kontroversi seputar sejumlah opsi yang diajukan untuk menggantikan pelatih sebelumnya.