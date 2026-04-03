Piqué soal wasit: "Ini pencurian bersejarah... dan aku akan mengungkap semuanya"

Mantan bintang Spanyol Gerard Piqué kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam insiden baru dengan tim wasit selama pertandingan timnya, Andorra, melawan Málaga, yang berakhir imbang 3-3 dalam kompetisi Divisi Kedua Spanyol.

Menurut laporan wasit Alejandro Ogaos Valera, Piqué, pemegang saham mayoritas klub Andorra, mendekati asisten wasit pertama dengan cara yang agresif setelah babak pertama berakhir, sambil berteriak dan menunjuk ke arah wajahnya sambil berkata: "Ini adalah pencurian bersejarah, dan saya akan menyebarkannya di Twitter."

Laporan tersebut menambahkan bahwa Piqué terlibat dalam pertengkaran lain dengan perwakilan Malaga, yang memaksa petugas keamanan turun tangan untuk memisahkan kedua belah pihak.

Protes Piqué muncul akibat keputusan-keputusan kontroversial, terutama pembatalan gol timnya dengan alasan pelanggaran dan pemberian tendangan penalti untuk Malaga, yang membuat tim tamu unggul 2-0 di babak pertama.

Ini bukan insiden pertama Piqué musim ini, karena namanya sebelumnya telah disebut dalam beberapa laporan wasit akibat protesnya yang berulang.

Dalam pertandingan Andorra melawan Mirandés pada September lalu, wasit Alonso de Eina Wolf mendokumentasikan perselisihan serupa antara Piqué dan anggota tim wasit.

Pertandingan melawan Deportivo La Coruña pada Desember lalu juga menyaksikan insiden lain, ketika Piqué melontarkan kritik pedas kepada wasit dengan mengatakan: "Betapa mudahnya kalian memberi keputusan melawan tim-tim kecil."

Terulangnya kejadian-kejadian ini menempatkan Piqué, yang berusaha mengukuhkan posisi klub Andorra di sepak bola Spanyol, di bawah sorotan Komite Disiplin, di tengah pertanyaan mengenai sejauh mana emosinya yang berulang-ulang memengaruhi citra klub yang dimilikinya dan diwakilinya.

