Gerard Pique, presiden klub FC Andorra, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, menyusul kematiannya di usia 30 tahun akibat dampak cedera serius yang dialaminya dalam pertandingan kedua tim di Divisi Dua Liga Spanyol.

Mantan pemain Barcelona itu membagikan pesan melalui akunnya di media sosial, yang mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian penyerang Spanyol tersebut, dengan mengatakan: "Saya sangat berduka. Semoga Jesus beristirahat dengan damai."

De Miguel mengalami benturan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, selama pertandingan yang berlangsung di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez", sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, kondisi kesehatannya memburuk, hingga klub Tenerife mengumumkan kematiannya pada Selasa pagi.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Pique sempat meninggalkan stadion pertandingan dengan cepat setelah insiden tersebut, dalam upaya memastikan kondisi kesehatan pemain itu, sebelum dunia olahraga menerima kabar kematiannya yang memicu gelombang kesedihan dan simpati yang luas dalam sepak bola Spanyol.