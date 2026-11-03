Gerard Pique, presiden klub FC Andorra, menyampaikan belasungkawa atas kepergian Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, setelah ia meninggal dunia dalam usia 30 tahun akibat dampak cedera serius yang dialaminya selama pertandingan kedua tim di Divisi Dua Liga Spanyol.

Mantan pemain Barcelona itu menuliskan pesan melalui akunnya di media sosial, yang mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian penyerang Spanyol tersebut, dengan mengatakan: "Saya sangat berduka. Semoga Jesus beristirahat dengan tenang."

De Miguel sebelumnya mengalami benturan keras dengan kiper Andorra, Jesus Owono, selama pertandingan yang digelar di Stadion "Heliodoro Rodriguez Lopez", sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, kondisi kesehatannya memburuk, hingga klub Tenerife mengumumkan kematiannya pada Selasa pagi.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Pique sempat meninggalkan stadion pertandingan dengan cepat setelah insiden itu, dalam upaya memastikan kondisi kesehatan sang pemain, sebelum dunia olahraga menerima kabar kematiannya, yang memicu gelombang kesedihan dan simpati yang luas dalam sepak bola Spanyol.