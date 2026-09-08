Gerard Pique tidak lantas berhenti membuat kontroversi setelah pensiun dari sepak bola. Mantan bek Barcelona yang dikenal dengan kecintaannya pada media sosial itu kembali menempatkan dirinya di pusat badai sekali lagi. Kali ini dengan balasan pedas kepada salah satu pengguna TikTok, di mana ia membuka lembaran sejarah lama yang menurutnya memberatkan rival abadinya, Real Madrid.

"Kami hanya menang dengan sepak bola indah"

Kisah ini bermula dari komentar provokatif seorang pengguna media sosial yang menulis: "Hanya ada satu cara bagi Barcelona untuk menang, dan kami tahu itu dengan baik", dalam sindiran terselubung terkait wasit.

Pique tak ragu membalas dengan video langsung, dan berkata dengan nada tajam: "Ya, hanya ada satu cara bagi Barcelona untuk menang, yaitu dengan menyuguhkan sepak bola yang luar biasa. Itulah sebabnya kami terkenal."

Ia menambahkan: "Kami telah memenangkan banyak gelar liga, banyak trofi Liga Champions, dan banyak treble berkat sepak bola luar biasa yang kami suguhkan. Kalian selalu mengangkat isu wasit, dan jika kalian mau, aku akan mengingatkan kalian."

Membuka lembaran lama

Pique beralih dari bertahan ke menyerang, memaparkan apa yang ia anggap sebagai kesalahan-kesalahan bersejarah yang menguntungkan Real Madrid di turnamen-turnamen paling penting.

Ia berkata: "Aku akan mengingatkan kalian pada final Liga Champions melawan Juventus, dan gol Mijatovic yang tidak sah."

Ia melanjutkan: "Atau di salah satu dari dua laga final melawan Atletico Madrid, gol Sergio Ramos itu offside, dan itu juga tidak sah."

Pique menutup pesannya dengan kalimat yang akan menyulut media sosial dalam beberapa jam ke depan: "Jadi, ada banyak kesalahan wasit, tetapi biasanya dan secara historis, kesalahan-kesalahan itu sedikit condong menguntungkan Real Madrid."

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Pelukan hangat dengan nada sarkastis

Legenda Barcelona itu mengakhiri ucapannya dengan gaya sarkastis khasnya yang membuatnya terkenal, dengan berkata: "Bagaimanapun juga, semoga kalian semua baik-baik saja, aku kirimkan pelukan hangat untuk kalian, dan nikmati hari kalian."

Pernyataan baru ini menambah rangkaian panjang pernyataan di mana Pique tidak melewatkan kesempatan untuk membela Barcelona dan menyerang Real Madrid, bahkan bertahun-tahun setelah ia pensiun. Kini, semua mata tertuju ke ibu kota Madrid untuk mengetahui apakah akan ada balasan dari Kubu Putih.