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Striker Inter Pio Esposito sulit menyembunyikan kekecewaannya meski mencatatkan namanya dalam buku rekor klub pada Minggu malam yang kacau di Bergamo. Penyerang muda itu menjadi pemain Italia pertama yang mencetak hat-trick untuk Inter sejak Christian Vieri, tetapi penampilannya tertutupi oleh rapuhnya pertahanan tim.

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Inter kehilangan keunggulan dalam laga sengit di Bergamo

Kunjungan Inter ke New Balance Arena pada Senin malam berubah menjadi laga berat yang memperlihatkan rapuhnya tatanan pertahanan mereka saat ini. Meski beberapa kali unggul, tim Cristian Chivu membiarkan tuan rumah kembali menyamakan kedudukan dan akhirnya harus puas dengan satu poin dalam hasil imbang dramatis yang menghasilkan delapan gol . Hasil itu meninggalkan kekecewaan bagi tim tamu, yang sempat tampak menguasai pertandingan sepanjang sebagian besar laga.

"Sulit menjelaskan hasil seperti ini," kata Esposito yang kecewa kepada Sky Sport Italia. "Kami tidak pernah berhasil memastikan kemenangan, sehingga ada hal-hal yang tidak berjalan baik. Pada akhirnya, kami kebobolan empat gol. Ini bukan hanya soal pertahanan; kami harus membenahi semua detail bersama-sama dan kami akan duduk bersama untuk menganalisis masalah yang kami hadapi."

Esposito menyamai rekor Vieri

Meski hasil tim mengecewakan, penampilan Esposito mencatatkan namanya dalam sejarah Inter. Dengan mencetak tiga gol, ia menjadi pemain Italia pertama yang membukukan hat-trick untuk klub sejak Bobo Vieri. Ketajamannya menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di lingkungan tim nasional. Naluri mencetak golnya membuat lini belakang Atalanta jarang mendapat kesempatan untuk bernapas lega.

Mengenai pencapaian itu, sang striker tetap membumi: "Ini hal yang indah, tetapi hari ini saya sulit menikmatinya karena dua poin terlepas dari tangan kami. Yang pertama saya pikirkan adalah kami gagal membawa pulang tiga poin. Saya berharap versi terbaik Pio bukanlah yang sekarang, melainkan terus muncul dari hari ke hari. Yang terpenting, saya berharap gol-gol saya bisa menghasilkan kemenangan."

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Penyerang itu mengincar konsistensi

Perkembangan Esposito terus menjadi salah satu dari sedikit hal positif bagi klub di tengah periode yang tidak konsisten. Jumlah golnya musim ini terus bertambah, menempatkannya di antara pencetak gol terbanyak asal Italia di liga bersama pemain seperti Alphadjo Cisse dan Antonio Raimondo. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian pribadi tidak banyak berarti jika tim tidak mampu menstabilkan penampilan bertahan dalam situasi bertekanan tinggi.

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"Saat situasinya masih terasa begitu dekat, saya benar-benar kesulitan memberikan penjelasan," tambah Esposito. "Kami mampu menciptakan banyak peluang dan mendukung serangan dengan baik, tetapi kami harus bisa mempertahankan keunggulan dan tidak membiarkan lawan kembali ke dalam pertandingan seperti ini. Saya berharap versi terbaik diri saya bisa terlihat dari hari ke hari dan gol-gol saya membantu tim menang."

Alihkan fokus ke laga penting melawan Stuttgart

Setelah hasil imbang yang diraih lewat perjuangan keras itu pada akhirnya membuat mereka gagal memangkas jarak penting dengan pemuncak klasemen saat ini, Lazio, Inter tetap berada di posisi ketiga klasemen liga dengan 29 poin. Inter kini hanya terpaut dua poin dari posisi teratas, sementara lawan mereka baru-baru ini, Atalanta, masih menempati posisi ke-12 dengan 15 poin.

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Setelah melewatkan kesempatan yang membuat frustrasi di liga domestik, Inter kini segera mengalihkan perhatian sepenuhnya ke kompetisi Eropa. Mereka bersiap menjamu tim tangguh asal Jerman, VfB Stuttgart, dalam pertandingan penting pada tengah pekan, Rabu mendatang.