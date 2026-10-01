Federasi Sepak Bola Portugal mengakhiri perdebatan seputar masa depan kapten bersejarah mereka, Cristiano Ronaldo, dengan membantah secara tegas seluruh kabar yang beredar tentang pengunduran dirinya dari sepak bola internasional atau sanksi larangan bermain selama 6 bulan setelah ia menarik diri dari pemusatan latihan baru-baru ini.

Beberapa jam terakhir diwarnai situasi penuh kesimpangsiuran menyusul ketegangan besar dalam hubungan antara Ronaldo, Federasi Sepak Bola Portugal, dan pelatih kepala Jorge Jesus, yang berakhir dengan kepergian bintang Portugal itu dari pemusatan latihan secara penuh serta penolakannya untuk melanjutkan, sehingga membuka pintu bagi spekulasi tentang pengunduran diri internasional yang sudah di depan mata dan hukuman disipliner yang panjang.

Ricardo Quaresma, juru bicara resmi Federasi Sepak Bola Portugal, dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al-Madan", menyatakan bahwa semua yang beredar tentang pengunduran diri Ronaldo sama sekali tidak benar.

Quaresma menegaskan, "Cristiano Ronaldo tidak memberi tahu kami soal gagasan untuk pensiun dari sepak bola, dan apa yang beredar mengenai hal ini tidak benar. Ia bisa bergabung kembali kapan saja secara normal."

Mengenai kabar tentang larangan bermain selama 6 bulan bagi Ronaldo untuk tampil bersama Portugal akibat penarikan dirinya, juru bicara resmi itu membantahnya sepenuhnya seraya menjelaskan, "Jika ia dipanggil oleh Jorge Jesus, ia berhak bergabung ke dalam skuad timnas secara normal pada periode mendatang."

Dengan pernyataan ini, Federasi Sepak Bola Portugal mengakhiri rumor sanksi, dan menyerahkan bola ke tangan pelatih kepala Jesus serta bintang Cristiano Ronaldo untuk menuntaskan krisis dan menata ulang langkah sebelum agenda-agenda mendatang.







