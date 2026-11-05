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FBL-EUR-NATIONS-GER-SRBGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Pintu itu tentu belum tertutup!” Jurgen Klopp ungkap alasan mengesampingkan Nick Woltemade demi Niclas Fullkrug

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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menjelaskan alasan kembali memanggil pencetak gol terbanyak Bundesliga, Niclas Fullkrug, sembari tidak menyertakan pemain pinjaman Juventus, Nick Woltemade. Klopp menyoroti ketajaman Fullkrug dalam mencetak gol, sekaligus meyakinkan Woltemade bahwa kariernya di tim nasional tetap berada di jalur yang tepat.

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Klopp ambil keputusan besar di lini serang Jerman

Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp memaparkan alasan di balik pilihannya setelah merampingkan skuad menjadi 24 pemain untuk laga UEFA Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda. Penyerang Werder Bremen Niclas Fullkrug kembali masuk skuad nasional, sementara striker Nick Woltemade tidak dipanggil.

Fullkrug kembali dipanggil setelah mencetak sembilan gol dalam delapan pertandingan sejak dipinjamkan dari West Ham United, yang membawanya ke puncak daftar pencetak gol Bundesliga.

Gelandang Borussia Monchengladbach Wael Mohya juga mendapat panggilan pertamanya ke tim senior, tetapi perdebatan utama berpusat pada urutan pilihan Klopp di lini serang.

Performa dan pengalaman Fullkrug mempermudah keputusan

Berbicara kepada DFB.TV, Klopp mengungkapkan bahwa gol-gol spektakuler Fullkrug dan jiwa kepemimpinannya membuat keputusan untuk memasukkannya ke dalam skuad menjadi mudah. "Performa bagus dan mencetak gol tidak pernah menjadi hal buruk. Fulle tampil baik sepanjang periode ini dan mencetak berbagai gol yang hampir semuanya spektakuler," kata Klopp.

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"Werder Bremen memiliki pengaruh luar biasa terhadap pertandingan berkat dirinya, bukan hanya lewat gol-golnya, tetapi juga lewat cara dia bermain."

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"Pengalaman yang dia bawa sangat membantu. Dari aspek itu, keputusan untuk memanggilnya relatif mudah. Saya senang mengambil keputusan itu dan senang menyampaikannya kepadanya," tambah sang pelatih.

Pintu tetap terbuka lebar bagi Woltemade, pemain pinjaman Juventus

Menanggapi tidak dipanggilnya Woltemade, Klopp menegaskan bahwa penyerang yang saat ini dipinjamkan Newcastle United ke Juventus itu tetap masuk dalam rencana jangka panjangnya, meski belakangan ketajamannya dalam menuntaskan peluang menurun. "Astaga, kami akan gila jika menutup pintu. Mereka semua pesepakbola hebat. Kami mengambil keputusan di level tertinggi," jelas Klopp.

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"Kami tentu juga sudah berbicara dengan Nick. Dan sejujurnya, Nick sedang menjalani periode yang cukup baik di Juve. Banyak hal mulai kembali seperti semula. Dia tidak menjalani masa yang mudah setelah pindah ke Newcastle. Sepakbola di sana berbeda."

"Nick berada di jalur yang baik dan kami juga terus berbicara dengannya. Saat ini, ancamannya untuk mencetak gol memang sedikit kurang. Namun, kemampuannya membangun serangan, menjaga kelanjutan permainan, dan sebagainya tetap ada. Karena itulah pintu tidak tertutup baginya," ujar pelatih kepala tersebut.

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Ancaman mencetak gol menentukan pilihan akhir skuad

Klopp menekankan bahwa ketajaman dalam menuntaskan peluang menjadi faktor penentu utama saat memilih para penyerangnya untuk periode pertandingan ini. "Ketika keputusan seperti ini harus diambil, terkadang ancaman mencetak gol semata mengungguli segala faktor lain. Itulah sebabnya kami memilih para pemain yang sekarang ada di skuad," pungkas Klopp.

Skuad akan berkumpul di kantor pusat adidas di Herzogenaurach pada Senin sebelum bertolak ke Belgrade untuk menghadapi Serbia pada Jumat, 13 November.

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Jerman kemudian akan kembali ke kandang untuk menjamu pemuncak klasemen grup, Belanda, di Olympiastadion, Berlin, pada Senin, 16 November, dengan target menambah perolehan mereka yang saat ini berjumlah empat poin di grup.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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