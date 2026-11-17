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Mendatangkan winger bintang tetap menjadi prioritas Mikel Arteta, dan Arsenal bisa berbalik arah secara mengejutkan terkait ketertarikan mereka kepada Vinicius Junior. Meski pemain Brasil itu baru-baru ini berkomitmen untuk bertahan di Real Madrid, klub asal London utara tersebut belum sepenuhnya menutup kemungkinan transfer pada masa mendatang.

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Arsenal tidak menutup kemungkinan transfer pada masa mendatang

Getty Images

Para petinggi Arsenal bergerak aktif pada bursa transfer musim panas lalu untuk memperkuat opsi serangan, dengan andalan Real Madrid itu menjadi target utama mereka. Meski transfer tersebut tidak terwujud saat itu dan menyisakan kekurangan pemain di sektor sayap, kekaguman klub terhadap sang pemain tidak berkurang.

Jurnalis David Ornstein menyampaikan dalam podcast The Athletic FC bahwa meski kepindahan dari Bernabeu pada musim dingin tidak mungkin terjadi, pembicaraan penting bisa berlangsung jika situasi di Spanyol saat ini berubah menjelang akhir musim.

Semakin muncul keyakinan bahwa peluang transfer belum sepenuhnya tertutup, asalkan faktor finansial dan taktis selaras. Ketertarikan Arsenal yang sudah berlangsung lama menunjukkan bahwa mereka bersedia bersabar sambil memantau perkembangan peran sang pemain di bawah Jose Mourinho.

Kontrak baru menjadi kendala dalam waktu dekat

Kendala utama untuk segera mendatangkannya adalah winger tersebut baru-baru ini menandatangani kontrak baru di ibu kota Spanyol. Perpanjangan kontrak itu praktis mengakhiri harapan Arsenal untuk merekrutnya pada pertengahan musim, karena Real Madrid tidak berniat mengizinkan pemain andalannya pergi saat mereka tengah memburu trofi.

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Ornstein mengatakan dalam sesi tanya jawab baru-baru ini bahwa saat ini tidak ada indikasi sang pemain akan hengkang dalam waktu dekat. Perkembangan ini membuat Arsenal harus memandang musim panas sebagai satu-satunya waktu yang realistis untuk mewujudkan transfer. "Saya rasa itu tidak akan terjadi pada musim dingin, sama sekali tidak, karena Vinicius Jr baru saja menandatangani kontrak baru, yang jelas mengakhiri upaya Arsenal untuk merekrutnya," jelas Ornstein saat membahas situasi terkini.

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Sikap ini mencerminkan kenyataan di bursa transfer, ketika pemain papan atas jarang berpindah klub pada Januari kecuali ada gesekan besar antara pemain dan klub. Untuk saat ini, Arsenal harus fokus pada upaya mereka meraih gelar dengan sumber daya yang tersedia, meski rencana jangka panjang mereka masih mencakup pemain Brasil tersebut.

Pertimbangan finansial dan taktis untuk 2027

Menjelang musim panas 2027, Arsenal harus mempertimbangkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan kebutuhan taktis mereka. Setelah belum lama ini gagal mendatangkan winger berkualitas tinggi, kebutuhan itu tetap mendesak, dan klub mungkin memutuskan bahwa kembali mengejar target utama mereka adalah langkah paling masuk akal.

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Namun, situasi di Premier League dan sepakbola Eropa bisa berubah dengan cepat, dan Arsenal harus memperhitungkan perkembangan sejak mereka pertama kali mulai mengejarnya. "Saat ini, saya akan mengatakan bahwa saya tidak tahu apa pun soal Arsenal yang kembali mengejar Vinicius Jr. Namun, karena posisi itu masih ingin mereka perkuat, orang-orang mungkin akan memasukkan namanya sebagai kandidat," tambah Ornstein, menekankan bahwa kemungkinan transfer besar tersebut masih bersifat spekulatif.