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Barcelona bersiap membuka pintu baru bagi investasi olahraga dan komersial melalui stadion mereka, Camp Nou, setelah menggelar pembicaraan dengan petinggi liga sepak bola Amerika profesional (NFL) untuk menjajaki kemungkinan menggelar pertandingan kompetisi tersebut di stadion Catalan itu. Langkah ini berpotensi memindahkan sejumlah laga yang selama ini digelar di Santiago Bernabeu ke markas Blaugrana.

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Menurut laporan harian Spanyol "Mundo Deportivo", dalam beberapa pekan terakhir terjadi kontak langsung antara perwakilan liga sepak bola Amerika dan petinggi Barcelona. Tujuannya adalah mengetahui sikap klub terkait kemungkinan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan kompetisi tersebut, dengan tahun 2029 dibidik sebagai waktu potensial penyelenggaraan, bertepatan dengan rampungnya renovasi stadion secara menyeluruh sesuai rencana saat ini.

Camp Nou mendapat perhatian besar dari petinggi sepak bola Amerika berkat kapasitasnya yang sangat besar dan fasilitasnya yang modern. Kapasitas stadion ini diperkirakan mencapai 104 ribu penonton, sehingga berpeluang memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah pertandingan NFL jika tribune terisi penuh.

Rekor saat ini tercipta pada September lalu, ketika Melbourne Cricket Ground di Australia menjadi tuan rumah duel antara San Francisco 49ers dan Los Angeles Rams yang disaksikan 100.021 penonton. Laga itu merupakan pertandingan pertama liga sepak bola Amerika yang digelar di tanah Australia. Dengan demikian, Camp Nou akan mampu melampaui angka tersebut dengan selisih sekitar 4 ribu penonton.

Gagasan memindahkan pertandingan liga Amerika dari Madrid ke Barcelona tampaknya tidak jauh dari kenyataan, terlebih Santiago Bernabeu sudah menjadi tuan rumah pertandingan kompetisi tersebut dalam dua tahun terakhir berdasarkan kesepakatan dengan ibu kota Spanyol yang berlaku hingga 2027, dengan klausul yang memungkinkan perpanjangan selama satu tahun lagi. Hal ini membuka peluang perubahan lokasi sejumlah laga internasional mulai 2029.

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Barcelona juga memiliki nilai tambah dalam urusan ini setelah mendapat kehormatan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029. Keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan UEFA terhadap kemampuan klub dan kota dalam menggelar ajang-ajang besar, ditambah perkiraan bahwa renovasi Camp Nou akan rampung dan seluruh persyaratan untuk menggelar final kompetisi kontinental itu akan terpenuhi.

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Ambisi klub Catalan itu tidak berhenti pada final Liga Champions. Mereka juga berupaya menjadikan stadionnya sebagai salah satu opsi tuan rumah final Piala Dunia 2030, serta final Liga Champions Wanita 2031, sebagai bagian dari rencana memaksimalkan fasilitas baru tersebut dan menjadikannya destinasi utama bagi ajang-ajang olahraga besar.

Barcelona juga diuntungkan oleh sejumlah faktor yang menjadikannya pilihan menarik bagi petinggi NFL, mulai dari reputasi global klub serta sejarah sosial dan olahraganya yang terbentang lebih dari satu abad, hingga lokasi wisata unggulan kota Barcelona yang menjadi destinasi utama bagi suporter dan pengunjung dari berbagai penjuru dunia.

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Selain itu, fasilitas yang dinantikan di Camp Nou, terutama area hospitality mewah dan VIP, memberikan keunggulan tambahan bagi stadion tersebut untuk menggelar pertandingan liga Amerika, yang tengah berupaya memperluas jangkauannya di luar Amerika Serikat serta memanfaatkan fasilitas olahraga besar di kota-kota Eropa dan dunia.

Dari sisi ekonomi, menjadi tuan rumah pertandingan NFL merupakan peluang penting bagi Barcelona untuk mendiversifikasi sumber pendapatan melalui penjualan tiket, hak siar televisi, dan produk promosi. Belum lagi potensi menarik sponsor baru dari Amerika Serikat dan Amerika Latin, tempat sepak bola Amerika memiliki basis penggemar yang besar. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan klub untuk meningkatkan pemanfaatan komersial stadion barunya.

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Sejumlah studi menunjukkan bahwa menggelar satu pertandingan selevel ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi hingga 70 juta euro bagi kota Barcelona, dan sekitar 10 juta euro bagi klub Catalan tersebut. Hal ini membuat proyek tersebut memiliki arti penting yang melampaui aspek olahraga, sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sumber daya klub dan memanfaatkan kehadiran penonton serta wisatawan yang menyertai ajang tersebut.

NFL terus memperluas kehadiran internasionalnya setelah pada musim ini menggelar 9 pertandingan di luar Amerika Serikat, yang tersebar di London dengan 3 laga, serta Mexico City, Munich, Rio de Janeiro, Madrid, Paris, dan Melbourne yang masing-masing menggelar satu pertandingan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkenalkan kompetisi tersebut kepada penggemar baru dan memperluas jangkauannya di pasar global.

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Meski komunikasi kedua pihak berjalan positif, Barcelona dan liga sepak bola Amerika belum mencapai kesepakatan final hingga saat ini. Namun, ada keinginan bersama untuk bekerja sama, sehingga Camp Nou menjadi salah satu opsi untuk menggelar pertandingan kompetisi tersebut dalam beberapa tahun mendatang, terutama setelah renovasinya rampung dan stadion siap menampung lebih dari 100 ribu penonton.

Jika negosiasi berhasil, tahun 2029 bisa menjadi titik perubahan peta tuan rumah pertandingan NFL di Spanyol, dengan berpindahnya sebagian laga yang selama ini digelar di Santiago Bernabeu, Madrid, ke Camp Nou di Barcelona. Stadion Blaugrana pun akan menjadi pesaing baru dalam perebutan status tuan rumah salah satu ajang olahraga Amerika paling bergengsi di luar Amerika Serikat.