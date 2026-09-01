Itu dilaporkan Sky. Menurut laporan tersebut, pemain 26 tahun itu saat ini sedang menjalani tes medis di Gladbach, tempat ia akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas mendatang. Gladbach juga sudah mencapai kesepakatan dengan klub Italia itu, tetapi menurut laporan tersebut klub Bundesliga itu tidak mengamankan opsi pembelian untuk pemain ofensif tersebut.









Kühn baru pindah musim panas lalu dengan biaya transfer 19 juta euro dari Celtic di Glasgow ke Como. Namun, di sana ia hanya mencatatkan enam kali tampil sebagai starter untuk klub yang secara sensasional mencapai Liga Champions di Serie A. Secara keseluruhan, Kühn menyumbang satu gol dan dua assist untuk klub Italia tersebut.

Sejak level U15, Kühn, yang dianggap sebagai talenta besar, bermain untuk tim nasional kelompok umur Jerman. Ia dibina di akademi St. Pauli, Hannover, dan RB Leipzig, sebelum pindah ke Ajax Amsterdam pada usia 18 tahun. Dua tahun kemudian, ia dipinjamkan ke Bayern Munchen, yang kemudian merekrutnya secara permanen pada musim panas 2020 tanpa membayar biaya transfer. Setelah masa peminjaman lain ke Erzgebirge Aue, Rapid Wina bergerak pada 2022 dan merekrut Kühn hanya dengan 500.000 euro, sebelum menjualnya satu setengah tahun kemudian ke Glasgow dengan nilai sepuluh kali lipat. Di sana ia benar-benar melejit, mencatatkan 42 kontribusi gol dalam 69 pertandingan kompetitif dan dengan itu menarik perhatian klub-klub yang lebih besar.

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"Saya ingin suatu saat masuk tim nasional," aku Kühn pada musim panas 2024 kepada kicker. Dengan kepindahan pinjaman ke Gladbach, kini ia tampaknya menempatkan dirinya dalam posisi yang jauh lebih baik untuk bisa meyakinkan pelatih timnas baru Jürgen Klopp lewat penampilan kuat di Bundesliga.