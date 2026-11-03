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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Pindah kubu di Manchester berpeluang terjadi! Manchester United incar bintang Manchester City Rayan Ait-Nouri untuk transfer Januari setelah menolak kesempatan pada musim panas

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Manchester United kabarnya mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bek kiri Manchester City, Rayan Ait-Nouri, pada pertengahan musim demi mengatasi kurangnya kedalaman skuad yang mencolok di lini pertahanan. Pemain timnas Aljazair itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di bawah asuhan Pep Guardiola maupun Enzo Maresca di Stadion Etihad, sehingga membuka peluang terjadinya transfer langsung yang jarang terjadi antara dua rival sekota tersebut.

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Manchester United mencari solusi untuk krisis bek kiri

Masalah Manchester United yang terus berlanjut di posisi bek kiri memaksa jajaran petinggi klub mencari tambahan pemain secepatnya pada bursa transfer musim dingin mendatang. Luke Shaw menjadi satu-satunya pemain yang secara alami berposisi sebagai bek kiri. Cedera pun kerap membuat skuad kekurangan pilihan, sehingga Michael Carrick terpaksa memainkan Diogo Dalot atau Ayden Heaven di luar posisi pilihan mereka. Kurangnya keseimbangan ini menjadi prioritas direktur olahraga Jason Wilcox, yang kabarnya siap kembali mengupayakan transfer Ait-Nouri setelah klub menolak tawaran peminjaman untuk pemain tersebut pada hari terakhir bursa transfer musim panas.

Ait-Nouri, yang sudah mengenal kompetisi kasta tertinggi Inggris dari pengalamannya bersama Wolves dan City, dipandang sebagai opsi berkualitas yang bisa langsung meningkatkan mutu susunan pemain utama. Menurut laporan Florian Plettenberg, kesepakatan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi kendala. Pemain berusia 25 tahun itu ingin mendapat waktu bermain yang lebih rutin di tempat lain setelah perannya di Manchester City semakin terbatas.

Frustrasi Ait-Nouri di Stadion Etihad

Sejak pindah ke Manchester City dengan nilai transfer £30 juta pada musim panas 2025, mantan pemain Angers dan Wolves itu kesulitan menjadi pemain inti reguler. Pada musim penuh pertamanya bersama Manchester City, ia hanya mencatatkan 17 penampilan di Liga Primer Inggris, dan keterlibatannya semakin berkurang musim ini.

Pemain asal Aljazair itu belum bermain satu menit pun di liga musim ini. Beberapa penampilannya hanya terjadi saat masuk sebagai pemain pengganti di Liga Champions serta saat tampil di kompetisi piala domestik. Saat ini, ia berada di belakang pemain seperti Josko Gvardiol dan pemain muda berbakat Nico O’Reily dalam urutan pilihan.

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Karena minimnya kesempatan, Ait-Nouri diyakini terbuka untuk hengkang pada Januari demi menghidupkan kembali kariernya. Meski waktu bermainnya di City terbatas, rekam jejaknya bersama Wolves, tempat ia bermain dalam 157 pertandingan dan mencetak 12 gol, membuktikan bahwa ia merupakan pemain yang "sangat baik secara teknik" dan mampu berkontribusi dalam bertahan maupun menyerang sebagai bek sayap atau pemain sayap. Fleksibilitas ini sangat menarik bagi staf pelatih United yang berupaya membawa tim menjauh dari papan bawah klasemen.

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Menghadapi rivalitas Manchester

Hambatan utama dalam potensi kesepakatan ini tetaplah rivalitas historis dan geografis kedua klub, yang sering membuat transfer langsung di antara mereka sangat sulit dinegosiasikan. Pemain senior jarang berpindah antara United dan City. Contoh terakhir yang menyita perhatian adalah Owen Hargreaves, yang bergabung dengan City hanya setelah kontraknya di Old Trafford berakhir pada 2011.

Kepindahan Carlos Tevez pada 2009 masih menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah modern pertemuan kedua klub, meski transfer itu melibatkan persoalan rumit terkait kepemilikan pihak ketiga, bukan kesepakatan langsung antarklub.

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United mungkin berharap struktur manajemen baru mereka dapat membantu mengatasi hambatan tersebut, mengingat CEO Omar Berrada dan Jason Wilcox sama-sama pernah memegang peran penting di Manchester City. Hubungan dan koneksi mereka di Etihad bisa menjadi faktor penting untuk memperlancar negosiasi bagi pemain yang jelas dianggap City tidak lagi dibutuhkan.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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