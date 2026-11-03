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Manchester United kabarnya mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bek kiri Manchester City, Rayan Ait-Nouri, pada pertengahan musim demi mengatasi kurangnya kedalaman skuad yang mencolok di lini pertahanan. Pemain timnas Aljazair itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di bawah asuhan Pep Guardiola maupun Enzo Maresca di Stadion Etihad, sehingga membuka peluang terjadinya transfer langsung yang jarang terjadi antara dua rival sekota tersebut.

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Manchester United mencari solusi untuk krisis bek kiri

Masalah Manchester United yang terus berlanjut di posisi bek kiri memaksa jajaran petinggi klub mencari tambahan pemain secepatnya pada bursa transfer musim dingin mendatang. Luke Shaw menjadi satu-satunya pemain yang secara alami berposisi sebagai bek kiri. Cedera pun kerap membuat skuad kekurangan pilihan, sehingga Michael Carrick terpaksa memainkan Diogo Dalot atau Ayden Heaven di luar posisi pilihan mereka. Kurangnya keseimbangan ini menjadi prioritas direktur olahraga Jason Wilcox, yang kabarnya siap kembali mengupayakan transfer Ait-Nouri setelah klub menolak tawaran peminjaman untuk pemain tersebut pada hari terakhir bursa transfer musim panas.

Ait-Nouri, yang sudah mengenal kompetisi kasta tertinggi Inggris dari pengalamannya bersama Wolves dan City, dipandang sebagai opsi berkualitas yang bisa langsung meningkatkan mutu susunan pemain utama. Menurut laporan Florian Plettenberg, kesepakatan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi kendala. Pemain berusia 25 tahun itu ingin mendapat waktu bermain yang lebih rutin di tempat lain setelah perannya di Manchester City semakin terbatas.

Frustrasi Ait-Nouri di Stadion Etihad

Sejak pindah ke Manchester City dengan nilai transfer £30 juta pada musim panas 2025, mantan pemain Angers dan Wolves itu kesulitan menjadi pemain inti reguler. Pada musim penuh pertamanya bersama Manchester City, ia hanya mencatatkan 17 penampilan di Liga Primer Inggris, dan keterlibatannya semakin berkurang musim ini.

Pemain asal Aljazair itu belum bermain satu menit pun di liga musim ini. Beberapa penampilannya hanya terjadi saat masuk sebagai pemain pengganti di Liga Champions serta saat tampil di kompetisi piala domestik. Saat ini, ia berada di belakang pemain seperti Josko Gvardiol dan pemain muda berbakat Nico O’Reily dalam urutan pilihan.

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Karena minimnya kesempatan, Ait-Nouri diyakini terbuka untuk hengkang pada Januari demi menghidupkan kembali kariernya. Meski waktu bermainnya di City terbatas, rekam jejaknya bersama Wolves, tempat ia bermain dalam 157 pertandingan dan mencetak 12 gol, membuktikan bahwa ia merupakan pemain yang "sangat baik secara teknik" dan mampu berkontribusi dalam bertahan maupun menyerang sebagai bek sayap atau pemain sayap. Fleksibilitas ini sangat menarik bagi staf pelatih United yang berupaya membawa tim menjauh dari papan bawah klasemen.

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Menghadapi rivalitas Manchester

Hambatan utama dalam potensi kesepakatan ini tetaplah rivalitas historis dan geografis kedua klub, yang sering membuat transfer langsung di antara mereka sangat sulit dinegosiasikan. Pemain senior jarang berpindah antara United dan City. Contoh terakhir yang menyita perhatian adalah Owen Hargreaves, yang bergabung dengan City hanya setelah kontraknya di Old Trafford berakhir pada 2011.

Kepindahan Carlos Tevez pada 2009 masih menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah modern pertemuan kedua klub, meski transfer itu melibatkan persoalan rumit terkait kepemilikan pihak ketiga, bukan kesepakatan langsung antarklub.

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United mungkin berharap struktur manajemen baru mereka dapat membantu mengatasi hambatan tersebut, mengingat CEO Omar Berrada dan Jason Wilcox sama-sama pernah memegang peran penting di Manchester City. Hubungan dan koneksi mereka di Etihad bisa menjadi faktor penting untuk memperlancar negosiasi bagi pemain yang jelas dianggap City tidak lagi dibutuhkan.