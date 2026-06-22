Pindah ke Al-Hilal... Mantan bintang Brasil itu mengungkap kejutan terkait Raphinha

Mantan bintang Brasil, Marcos André Batista, yang dikenal dengan nama "Fambeta", mengungkap kejutan besar terkait masa depan rekan senegaranya, Raphinha, bintang Barcelona.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Fambeta, yang ia sampaikan dalam podcast Red Cast, di mana ia mengungkapkan bahwa Raphinha sedang menghadapi masalah keluarga dan keuangan yang serius.

Menurut Fambeta, Raphinha menghadapi situasi yang lebih sulit daripada sekadar cedera yang akan membuatnya absen dari pertandingan Brasil berikutnya melawan Skotlandia di Piala Dunia.

Ia menjelaskan, “Rafinha sedang menghadapi masalah keluarga dan keuangan yang serius. Ia berdoa kepada Tuhan agar bisa pindah ke Al-Hilal Saudi.”

Ia menambahkan bahwa ia mengetahui dari lingkaran terdekat sang pemain bahwa hal ini berkaitan dengan masalah keluarga, dan bahwa Raphinha sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Al-Hilal demi mengubah keadaan.

Pernyataan ini menimbulkan keheranan besar di media sosial, terutama di kalangan Igor Padilla, seorang yang dekat dengan sang pemain, yang menanggapi dengan mengatakan, “Kamu harus menjelaskan kebohongan-kebohongan ini, kawan.”

Menurut versinya, hal ini berkaitan dengan masalah keluarga yang ia ketahui dari lingkaran terdekat sang pemain, dan hal tersebut mungkin akan memengaruhi masa depannya dalam waktu dekat—informasi yang oleh banyak pihak dianggap tidak pantas.

Kontrak Rafeina dengan klubnya, Barcelona, berlaku hingga musim panas 2028.