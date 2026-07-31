Ruben Schaken murka terhadap petinggi Feyenoord. Dalam wawancara dengan ESPN, ia melontarkan kritik keras kepada jajaran petinggi klub Rotterdam itu, yang menerima tawaran dari FC Twente untuk putranya, Jerayno.

Tawaran dari klub berjuluk Tukkers itu ditolak Feyenoord. Schaken mengklaim bahwa klub Rotterdam tersebut meminta nominal yang sangat tinggi untuk pemain muda itu. "Mereka mengatakan ingin mendapatkan sepuluh juta euro untuknya."

Mantan pesepakbola itu tidak senang dengan jalannya situasi ini. "Jumlah yang absurd untuk seorang pemain muda yang bahkan masih harus menjalani debutnya di tim utama." Ayah Schaken sangat tegas. "Ini adalah sabotase dari Feyenoord. Saya tidak akan membiarkan anak saya mengalami ini."

FC Twente disebut akan memberi sang pemain muda prospek yang lebih baik. "Sekarang direktur teknik Dévy Rigaux menolak untuk berkomunikasi. Dia baru mau duduk bersama pada Senin. Kami justru sedang terburu-buru, karena awal kompetisi sudah di depan mata."

Menurut mantan pemain Feyenoord itu, bukan hanya prospeknya yang minim, tetapi juga ada janji-janji kosong yang dibuat. "Jerayno seharusnya diikutsertakan dalam persiapan pramusim, tetapi itu tidak terjadi." Selain itu, Kirayno, putranya yang lain yang bermain untuk sc Heerenveen, disebut akan direkrut. "Jangan mengatakan hal-hal yang tidak bisa Anda penuhi," demikian pesan Schaken.

Jerayno Schaken dipanggil sehari sebelum laga uji coba melawan Rayo Vallecano (2-1). "Pertandingan itu berlangsung 120 menit, tetapi dia tidak diizinkan masuk sebagai pemain pengganti. Tidak ada yang memberinya penjelasan soal itu."

Feyenoord menanggapi klaim dari Schaken senior. "Pemaparan ayah Schaken sayangnya bukan hanya emosional, tetapi juga mengandung sejumlah ketidakbenaran. Namun, kami tidak akan membantahnya di media," kata klub itu kepada ESPN.

"Faktanya, klub melihat Jerayno sebagai salah satu talenta terbesar Feyenoord. Bukan tanpa alasan dia mendapat kontrak yang masih berlaku dua tahun lagi. Klub baru-baru ini juga sudah mengirim undangan untuk duduk bersama dengan perwakilan Jerayno," tutup Feyenoord.