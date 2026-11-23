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Persoalan Jamal Musiala terus menyita perhatian Bayern. Pernyataan Karl-Heinz Rummenigge pada Jumat, di sela laga kandang melawan Köln, memicu kehebohan, tampaknya juga di jajaran pimpinan klub.

Seperti dilaporkan Philipp Schneider dari Süddeutsche Zeitung dalam podcast media tersebut, "Und nun zum Sport", jajaran pimpinan klub memang sepakat bahwa mereka perlu kembali duduk bersama Musiala, para penasihatnya, dan keluarganya untuk membahas penyakit neurologis sang pemain serta perpanjangan kontraknya pada 2025 yang sangat mahal. Namun, langkah Rummenigge sama sekali tidak dibicarakan secara internal sebelumnya.

Penampilan Rummenigge di Sky yang "diperhitungkan dengan dingin" disebut telah membuat "banyak orang di jajaran petinggi Bayern benar-benar terkejut". Schneider tidak menyebut nama secara spesifik dalam podcast SZ, tetapi ia menilai penampilan Rummenigge itu terutama ditujukan kepada Max Eberl.

Anggota dewan olahraga itu, seperti pelatih Vincent Kompany, selalu memberikan dukungan kepada Musiala di depan publik . Eberl pula yang akhirnya merundingkan perpanjangan kontrak mahal Musiala satu setengah tahun lalu. Menurut SZ, berbagai klausul rumit dan "kesepakatan sampingan" dalam kontrak itu bahkan bisa memberi pemain serang yang belakangan begitu terpukul tersebut hingga 30 juta euro per tahun. Menurut Schneider, saat itu Bayern "sebenarnya bahkan tidak memahami seluruh rinciannya sampai tuntas". Karena itu, jumlah tahunan yang harus dibayarkan Bayern kepada Musiala bisa "bertambah lagi dengan angka yang benar-benar besar".

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Apakah pernyataan Rummenigge soal Musiala juga merupakan serangan terhadap Max Eberl?

Rummenigge disebut sudah tidak setuju dengan kontrak baru Musiala yang dirundingkan Eberl pada musim semi 2025, "ketika penyakitnya belum diketahui". Meski begitu, sebagai anggota dewan pengawas, ia pada akhirnya tetap menyetujuinya "sepenuhnya".

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"Setidaknya satu jari Karl-Heinz Rummenigge selalu menunjuk Max Eberl ketika menyangkut Jamal Musiala," klaim Schneider. Menurutnya, melalui pernyataannya pada Jumat, Rummenigge kembali ingin mengambil posisi yang berseberangan dengan anggota dewan olahraga itu, seolah ingin menunjukkan: "Lihat, siapa yang kini kembali berusaha memperbaiki kesalahan ini. Bukan Max Eberl, melainkan lagi-lagi para atasannya."

Ketika badan pengawas memutuskan perpanjangan kontrak Eberl hingga 2029 pada akhir Agustus, Rummenigge sudah menjadi satu-satunya orang yang secara tegas memilih abstain . Ia memperjelas bahwa pandangannya terhadap anggota dewan olahraga itu jauh lebih kritis. Bahkan, ia nyaris menggagalkan perpanjangan kontrak Eberl seorang diri.

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"Saya lama memikirkan apakah harus memilih 'tidak' untuk perpanjangan kontrak Max. Baru saat rapat berlangsung saya memutuskan untuk abstain," jelasnya kepada Abendzeitung pada akhir September. "Saya tetap pada keputusan itu."

Uli Hoeneß juga sudah lama bersikap kritis terhadap perpanjangan kontrak Eberl. Pernyataannya tentang "60 banding 40" di sela final piala pada Mei menimbulkan kehebohan. Namun, Eberl kini disebut jauh lebih terbuka, terutama kepada Hoeneß, Rummenigge, dan presiden Herbert Hainer. Ia juga memberi para petinggi Bayern informasi yang jauh lebih baik sehingga dinilai layak mendapat perpanjangan kontrak.

Getty Images

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Bayern: Apa yang dikatakan Rummenigge tentang Musiala?

Sementara itu, pada Jumat, setelah pernyataan Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen dalam beberapa hari sebelumnya tentang kemungkinan penyesuaian kontrak Musiala sudah cukup memicu polemik, Rummenigge kembali meningkatkan eskalasi. Ia menyatakan bahwa Musiala kemungkinan besar tidak akan kembali ke performa terbaiknya dulu akibat penyakit absans neurologis yang dideritanya.

"Apa yang kami ketahui sayangnya mengisyaratkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini," kata Rummenigge kepada Sky. Anggota dewan pengawas itu juga kurang lebih menegaskan keinginannya agar, mengingat kondisi tersebut, Musiala bersedia menerima pengurangan gaji selama fase ini sebagai bentuk itikad baik. Mereka harus "berbicara dengan pemain, keluarganya, dan terutama agensinya, karena dengan segala hormat, jumlah sebesar itu tidak lagi memungkinkan," kata Rummenigge.

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Tak lama kemudian, Eberl secara tidak langsung menyanggah pandangan tersebut. "Wajar jika orang merasa khawatir. Terutama setelah apa yang terjadi," jelas Eberl seusai hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln. "Namun, kami melihatnya dalam latihan dan melihat bagaimana ia menjalani fase ini selama 16 atau 17 bulan, dengan segala kesulitannya."

Semua itu "bukan hal-hal yang bisa membuat seorang pemain muda berada dalam kondisi terbaiknya. Dari apa yang kami lihat, dengar, dan rasakan darinya, kami yakin ia bisa kembali ke level tersebut," lanjut Eberl. Dengan demikian, ia secara tidak langsung menyanggah Rummenigge dan pihak lain, sebab "kami di bidang olahraga memiliki keyakinan yang berbeda."