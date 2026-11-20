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Seorang kreator konten YouTube terpaksa menyampaikan permintaan maaf setelah menggunakan drone untuk merekam sesi latihan perdana Mauricio Pochettino sebagai manajer Manchester United. Insiden itu mengundang perhatian di Carrington saat Manchester United bersiap menghadapi rivalnya, Liverpool, dalam laga penting Premier League.

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Sesi tertutup di Carrington tersebar di internet

Sekitar 12 menit rekaman sesi latihan tertutup pada Kamis di Carrington muncul di kanal YouTube CC OVERVIEW , lalu menyebar di media sosial dan meraih jutaan tayangan.

Pada Jumat, pilot yang menggunakan nama ‘Colin’ itu menghapus rekamannya dan menerbitkan pernyataan yang mengakui bahwa tindakannya merekam skuad tersebut “tidak etis”.

Operator akui ‘kesalahan penilaian besar’ dan tegaskan Liverpool tak terlibat

Dalam pernyataannya pada Jumat, operator itu menjelaskan bahwa ia hanya ingin merekam manajer baru tersebut di lapangan. Melalui kanal YouTube miliknya, ia mengatakan: “Saya ingin membahas kejadian kemarin. Kesalahan penilaian besar di pihak saya membuat saya merekam sebagian sesi latihan Manchester United di Carrington. Meski penerbangan drone itu legal menurut aturan drone, saya sepenuhnya mengakui bahwa tindakan saya tidak etis.

“Tujuan saya adalah mengambil gambar Mauricio Pochettino mengenakan perlengkapan latihan United agar para pendukung bisa melihatnya untuk pertama kali.

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“Saya keliru mengira bahwa, karena sesi itu baru dimulai, belum ada latihan yang berarti sehingga yang terlihat hanya pemanasan yang tidak akan menimbulkan masalah.”

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Ia juga menjelaskan bahwa dirinya keliru mengira pers diizinkan hadir dan menegaskan klub-klub rival tidak terkait dengan penerbangan drone tersebut: “Saya juga keliru mengira sesi latihan itu terbuka bagi berbagai media. Saya ingin meminta maaf kepada Manchester United, Mauricio Pochettino, dan para pemain atas tindakan saya. Saya sungguh berharap tindakan itu tidak memengaruhi hasil pertandingan mana pun.

“Saya juga ingin menegaskan bahwa Liverpool Football Club maupun klub sepakbola lainnya tidak terlibat dalam keputusan saya untuk merekam di Carrington kemarin. Video tersebut telah dihapus dari kanal saya.

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“Saya telah menghabiskan empat tahun terakhir membangun kanal YouTube saya dan memiliki reputasi baik di bidang yang saya rekam. Kini saya ingin kembali membangun reputasi saya yang rusak dan membuat video yang bertanggung jawab serta diterima dengan baik. Terima kasih.”

Pembelaan awal soal wilayah udara berbenturan dengan aturan ketat Carrington

Sebelum menghapus video itu, YouTuber tersebut semula membela penerbangan dronenya dari sisi aturan penerbangan dengan berargumen bahwa “wilayah udara itu tidak dibatasi... siapa pun boleh terbang melintasinya”.

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Kanal tersebut juga mengklaim: “Drone selalu berada dalam jangkauan pandangan, tidak terbang di atas siapa pun atau bahkan di dekat siapa pun. Jadi, penerbangan itu sepenuhnya legal menurut aturan CAA yang mengatur penggunaan drone.”

Namun, United memberlakukan larangan ketat terhadap pesawat tanpa awak di kompleks latihannya. Papan peringatan di sekeliling kompleks itu menyatakan bahwa siapa pun yang kedapatan mengoperasikan drone “akan dilaporkan untuk dituntut dan dapat menghadapi gugatan perdata”.

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Pochettino langsung hadapi ujian di Anfield

Didatangkan pekan ini dari USMNT untuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat , Pochettino hanya punya sedikit waktu untuk bersiap sebelum bertandang ke Anfield pada Minggu.

United terpuruk di peringkat ke-18 Premier League setelah hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan pertama. Manajer baru itu pun langsung menghadapi ujian melawan Liverpool yang berada di peringkat keempat klasemen.