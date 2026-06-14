Pilihan yang tak terduga... Mourinho akhirnya menunjuk asistennya di Madrid

José Mourinho, pelatih Real Madrid, telah memutuskan untuk melengkapi staf kepelatihannya yang baru. Dalam beberapa hari terakhir, ia melakukan pembicaraan dengan mantan gelandang Jerman Sami Khedira untuk menjadikannya asistennya dalam masa jabatannya yang kedua di Bernabéu, meskipun yang terakhir tidak memiliki pengalaman kepelatihan, dalam langkah yang mencerminkan keinginan pelatih asal Portugal itu untuk menambahkan mantan pemain Real Madrid ke dalam timnya yang terdiri dari 5 asisten tepercaya.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan bahwa Khedira, yang berusia 41 tahun, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk posisi asisten baru tersebut, karena ia memenuhi kriteria yang dicari Mourinho, setelah nama Pepe sempat diusulkan untuk posisi ini dalam beberapa pekan terakhir, namun pelatih asal Portugal itu sendiri memberi isyarat akan mengambil pendekatan berbeda pada Sabtu lalu, dan tetap agak mengelak terkait hal ini.

Khedira, yang bermain untuk Real Madrid antara tahun 2010 dan 2015, tidak memiliki pengalaman melatih, karena sejak pensiun sebagai pemain pada tahun 2017, ia telah mengabdikan upayanya untuk mengembangkan karier profesionalnya sebagai analis televisi terkemuka di Jerman, bahkan ia baru-baru ini hadir di Stadion Santiago Bernabéu untuk mengomentari pertandingan perempat final Liga Champions antara Real Madrid dan Bayern München.

Hubungannya dengan Mourinho

Khedira memiliki hubungan yang kuat dengan Mourinho, sejak masa kerja pertama sang pelatih di Real Madrid antara tahun 2010 dan 2013, di mana pemain Jerman itu merupakan salah satu murid terdekatnya, yang menjelaskan keinginan pelatih Portugal tersebut untuk melibatkan Khedira dalam staf teknis barunya, meski ia belum memiliki pengalaman melatih, dengan bertaruh pada pengetahuannya yang mendalam tentang budaya klub Real Madrid dan hubungannya di dalam ruang ganti.