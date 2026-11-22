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Presiden Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada direktur olahraga Ole Book.

"Tanpa bermaksud terlalu cepat melontarkan banyak pujian, selama beberapa bulan bersama kami, kamu terbukti menjadi pilihan yang benar-benar tepat dalam segala hal," kata Watzke pada Minggu dalam rapat anggota klub pemuncak klasemen Bundesliga itu. "Caramu menangani berbagai hal sangat sederhana dan objektif, ditambah dengan kompetensi yang tinggi."

Book bergabung dengan Dortmund pada musim panas dari klub promosi SV Elversberg. Di sana, ia mengambil alih peran mantan pemain BVB Sebastian Kehl, yang meninggalkan jabatannya pada Maret. "Sejujurnya, sulit membayangkan awal yang lebih baik dalam rapat anggota daripada hari ini," kata Watzke kepada Book. "Kami senang kamu ada di sini."

Pasalnya, BVB kini berada di puncak klasemen setelah menang 1-0 (0-0) di markas tim juru kunci Borussia Mönchengladbach pada Sabtu . "Delapan tahun lalu adalah terakhir kalinya kami menggelar rapat anggota saat Borussia Dortmund memuncaki klasemen. Hari ini, itu terulang," kata Watzke sebelum tim asuhan pelatih Niko Kovac memasuki ruangan sekitar pukul 13.10, disambut tepuk tangan sambil berdiri dari para anggota yang hadir.