Meski memiliki darah keturunan Maroko dan memilih membela timnas Spanyol, jurnalis asal Maroko tidak menempatkan Lamine Yamal di urutan teratas pilihannya untuk penghargaan Ballon d'Or 2026, dan lebih memilih rekan senegaranya Achraf Hakimi di posisi pertama, sementara bintang Barcelona itu diletakkan di peringkat ketiga, sesuai rincian yang diungkap oleh majalah "France Football".

Pilihan ini kembali menyoroti kisah Yamal dengan timnas Spanyol dan Maroko, setelah pemain muda itu memutuskan pada September 2023 untuk membela Spanyol, negara tempat ia lahir dan tumbuh sebagai pesepak bola, meski Maroko berminat mendapatkan jasanya dengan memanfaatkan asal-usul Maroko dari sang ayah.

Yamal sebelumnya telah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk bermain bagi Spanyol, menegaskan bahwa ia telah membela timnas kelompok umur negara tersebut sejak timnas U-15, dan bahwa impiannya adalah meraih turnamen terbesar dengan mengenakan seragam "La Roja".

Keputusannya itu datang pada saat federasi Maroko berupaya meyakinkannya untuk membela Maroko, tetapi sang pemain memilih untuk melanjutkan karier internasionalnya bersama Spanyol, hingga kemudian menjadi salah satu bintang paling menonjol timnas tersebut, dan berkontribusi dalam penobatan mereka sebagai juara Piala Eropa, selain prestasi-prestasi lain yang ia raih bersamanya.

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Hakimi Pertama, Mbappe Kedua, dan Yamal Ketiga

Menurut yang ditonjolkan surat kabar "AS" Spanyol, daftar pilihan jurnalis Maroko itu menunjukkan bahwa Achraf Hakimi menempati urutan teratas, diikuti pemain Prancis Kylian Mbappe di posisi kedua, lalu Lamine Yamal di posisi ketiga, dalam pemungutan suara yang mencerminkan preferensi jelas kepada bintang Maroko Paris Saint-Germain itu, tanpa menyingkirkan talenta Barcelona tersebut dari tiga posisi teratas.

Hakimi menjadi satu-satunya pemain Maroko yang menempati urutan teratas pilihan perwakilan negaranya, sementara Yamal berada di urutan ketiga meski ia juga menempati posisi ketiga dalam klasemen umum penghargaan Ballon d'Or, dengan raihan 881 poin, di belakang pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Kylian Mbappe.

Dengan demikian, Yamal tidak keluar dari pertimbangan jurnalis Maroko itu, tetapi ia tidak mendapatkan urutan teratas pilihannya, yang jatuh kepada Hakimi, dalam salah satu rincian menarik yang terungkap dari publikasi daftar lengkap para pemilih dalam perlombaan Ballon d'Or 2026.