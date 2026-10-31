Meski memiliki keturunan Maroko dan memilih membela timnas Spanyol, Lamine Yamal tidak mendapatkan posisi teratas dalam suara jurnalis Maroko pada penghargaan Ballon d'Or 2026, yang lebih memilih sesama warganya Achraf Hakimi di peringkat pertama, sementara menempatkan bintang Barcelona itu di peringkat ketiga, sesuai dengan rincian yang diungkap oleh majalah "France Football".

Pilihan ini kembali menyoroti kisah Yamal dengan timnas Spanyol dan Maroko, setelah pemain muda tersebut menetapkan keputusannya pada September 2023 untuk membela Spanyol, negara tempat ia lahir dan berkembang secara sepak bola, meski Maroko berminat mendapatkan jasanya dengan memanfaatkan keturunan Maroko dari ayahnya.

Yamal sebelumnya telah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk bermain bagi Spanyol, menegaskan bahwa ia telah membela timnas kelompok usia negara tersebut sejak tim U-15, dan bahwa mimpinya adalah meraih turnamen terbesar dengan seragam "La Roja".

Keputusannya datang pada saat federasi Maroko berupaya meyakinkannya untuk membela Maroko, tetapi sang pemain memilih untuk melanjutkan kariernya di level internasional bersama Spanyol, hingga kemudian menjadi salah satu bintang paling menonjol di timnas tersebut, dan berkontribusi pada gelar juara Piala Eropa, selain berbagai pencapaian yang ia raih bersamanya.

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Hakimi pertama, Mbappe kedua, dan Yamal ketiga

Sesuai dengan yang diungkap surat kabar "AS" Spanyol, daftar jurnalis Maroko menunjukkan bahwa Achraf Hakimi menempati posisi teratas dalam pilihannya, diikuti oleh pemain Prancis Kylian Mbappe di peringkat kedua, lalu Lamine Yamal ketiga, dalam pemungutan suara yang mencerminkan preferensi yang jelas terhadap bintang Maroko Paris Saint-Germain itu, tanpa mengeluarkan talenta Barcelona dari tiga besar.

Hakimi menjadi satu-satunya pemain Maroko yang menempati posisi teratas dalam suara perwakilan negaranya, sementara Yamal berada di peringkat ketiga meski ia juga menempati posisi ketiga dalam klasemen umum penghargaan Ballon d'Or, dengan raihan 881 poin, di belakang pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Kylian Mbappe.

Dengan demikian, Yamal tidak keluar dari perhitungan jurnalis Maroko, tetapi ia tidak mendapatkan posisi teratas dalam suaranya, yang jatuh kepada Hakimi, dalam salah satu rincian menarik yang terungkap dari publikasi daftar lengkap para pemberi suara dalam perlombaan Ballon d'Or 2026.