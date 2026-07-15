Pilihan pertama... Salah lebih memilih destinasi yang tak terduga di Liga Inggris

Laporan media mengungkapkan bahwa bintang Mesir Mohamed Salah telah menentukan pilihan utamanya jika ia memutuskan untuk tetap bermain di Liga Primer Inggris setelah hengkang dari Liverpool, sebuah langkah yang mungkin akan menjadi salah satu transfer paling menarik dalam beberapa tahun terakhir.

Liverpool telah mengumumkan sebelum akhir musim lalu bahwa Salah akan meninggalkan Stadion Anfield pada akhir musim, dengan diberi kebebasan untuk memilih klub barunya, di tengah meningkatnya minat dari sejumlah klub di Eropa dan luar Eropa.

Berbagai laporan mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Liga Saudi, sementara klub-klub seperti Fenerbahçe dan Galatasaray juga menunjukkan minat untuk merekrutnya; namun, kejutan muncul dengan munculnya spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Chelsea.

Salah diperkirakan akan memutuskan tujuan berikutnya dalam beberapa minggu ke depan, setelah menyelesaikan perjalanannya bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026.

Menurut laporan surat kabar Inggris "The Sun" pada hari Rabu ini, "setiap tawaran dari Chelsea akan menjadi pilihan pertama Mohamed Salah jika ia memutuskan untuk tetap bermain di Liga Primer Inggris".

Jika hal ini terwujud, Salah akan kembali ke klub asal London tersebut, tempat ia pernah bermain pada periode 2014 hingga 2016, sebelum akhirnya hengkang demi mencari peluang yang lebih besar untuk membuktikan kemampuannya.

Di sisi lain, kapten timnas Mesir ini juga diminati oleh beberapa liga di seluruh dunia, termasuk Liga Amerika, Liga Saudi, dan Liga Turki.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa Salah saat ini memiliki “3 tawaran kuat” dari klub-klub Besiktas, Fenerbahce, dan Galatasaray, di tengah persaingan sengit untuk merekrutnya.

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa tawaran dari Liga Saudi bukanlah yang tertinggi secara finansial dibandingkan dengan beberapa tawaran lain yang diajukan kepada sang pemain, yang semakin memperketat persaingan untuk merekrutnya.

Salah tidak mendapat kesempatan nyata untuk membuktikan dirinya selama masa awalnya bersama Chelsea, sebelum dipinjamkan ke Fiorentina, lalu pindah ke Roma, di mana ia mulai menorehkan namanya sebagai salah satu bintang sepak bola Eropa terkemuka.

Bintang asal Mesir ini telah tampil dalam 19 pertandingan bersama Chelsea di berbagai kompetisi, dan turut berkontribusi dalam meraih gelar Liga Primer Inggris bagi tim tersebut, sebelum pindah ke Liverpool pada tahun 2017.

Sejak bergabung dengan “The Reds”, Salah meraih kesuksesan luar biasa, dengan dua kali menjuarai Liga Inggris, ditambah gelar Liga Champions, serta sejumlah besar gelar domestik dan kontinental, sehingga menjadikannya salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub selama dekade terakhir.

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